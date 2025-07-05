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Огромное сожаление: Брэд Питт высказался о токсичном разводе с Джоли

Алена Кюпели
5 июля 2025, 12:11
36
Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись несколько лет назад с большим скандалом.
Анджелина Джоли, Брэд Питт
Анджелина Джоли, Брэд Питт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Что думает Брэд Питт по поводу развода с Джоли
  • О чем он сожалеет больше всего

У Брэда Питта новый взгляд на жизнь после развода с Анджелиной Джоли.

Как пишет Page Six, недавно актер высказался о жизненной борьбе в последнем выпуске подкаста "New Heights" Трэвиса Келси и Джейсона Келси. По его словам, он хочет двигаться вперед и оставить прошлое позади.

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"Развод — это то, что контролировало его жизнь так много лет", — рассказал источник Us Weekly о его расставании с Джоли. "Он любил ее и знает, что совершил ошибки", - добавляют источники.

Брэд Питт
Брэд Питт / ua.depositphotos.com

"Это была такая разъединяющая, токсичная ситуация", — добавил инсайдер об их разводе, на завершение которого ушло восемь лет.

Питт и Джоли начали встречаться в 2004 году. Они связали себя узами брака 10 лет спустя, но брак продлился всего два года. За 12 лет их романа они расширили свою семью и теперь у них шестеро детей: Мэддокс, 23 года, Пакс, 21 год, Захара, 20 лет, Шайло, 19 лет, и 16-летние близнецы Вивьен и Нокс.

Однако после расставания отношения Питта с детьми стали напряженными, поскольку он и актриса годами боролись за опеку.

Анджелина Джоли, Брэд Питт
Анджелина Джоли, Брэд Питт / ua.depositphotos.com

События, окружавшие их расставание, такие как инцидент с самолетом в 2016 году и его борьба с алкоголизмом, "настроили детей против него". Однако Питт "не винит Джоли во всем", — сказал инсайдер.

Звезда "Бойцовского клуба" также надеется наладить отношения со своими детьми. Его "самое большое сожаление в том, что он не может исправить это", — сообщил источник. "Дело закрыто, но победителей нет", - добавил он.

"То, что это позади, — облегчение. Но с другой стороны, ему было тяжело, потому что у него не очень хорошие отношения с детьми".

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Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке.

Ранее Главред рассказывал, как выглядит непубличная и самая младшая дочь Умы Турман. Старшие дети актрисы от Итана Хоука стали актерами, как и родители, но Луна пока остается для фанатов Турман загадкой.

Также кубино-испанская актриса Ана де Армас впервые заговорила про отношения с Томом Крузом, которые ей приписывают с февраля 2025 года. Между актерами 25-летняя разница в возрасте.

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Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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Анджелина Джоли Брэд Питт
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