"Ура! Я дома!": София Ротару вернулась в Украину после госпитализации в России

София Ротару рассказала, что вернулась в Украину / instagram.com/sofiarotaru.official/

Певица София Ротару, которую накануне госпитализировали после обморока в Уфе, вернулась в Украину.

На своей странице в Instagram Ротару показала фото, на котором она позирует на фоне здания терминала В, певицу обнимал ее повзрослевший внук - 24-летний Анатолий Евдокименко.

"Ура! Я дома!", - подписала снимок знаменитость.

Подписчики знаменитости пожелали ей крепкого здоровья, и попросили себя беречь.

"Внук красавец, будьте здоровы и счастливы", "Берегите себя для нас", "Здоровья Вам и долголетия!", "Крепкого здоровья ! Все будет хорошо!", - желали подписчики.

Напомним, в субботу, 25 августа, Софию Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе.

Певицу госпитализировали после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала.

У артистки случился обморок из-за резкого скачка давления, в результате чего она на время потеряла память.

Ранее врачи посоветовали Софии Ротару отказаться от выступлений.