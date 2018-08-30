"Ура! Я дома!": София Ротару вернулась в Украину после госпитализации в России

Знаменитость позировала с внуком в аэропорту.
Певица София Ротару, которую накануне госпитализировали после обморока в Уфе, вернулась в Украину.
На своей странице в Instagram Ротару показала фото, на котором она позирует на фоне здания терминала В, певицу обнимал ее повзрослевший внук - 24-летний Анатолий Евдокименко.
"Ура! Я дома!", - подписала снимок знаменитость.
Подписчики знаменитости пожелали ей крепкого здоровья, и попросили себя беречь.
"Внук красавец, будьте здоровы и счастливы", "Берегите себя для нас", "Здоровья Вам и долголетия!", "Крепкого здоровья ! Все будет хорошо!", - желали подписчики.
Напомним, в субботу, 25 августа, Софию Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе.
Певицу госпитализировали после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала.
У артистки случился обморок из-за резкого скачка давления, в результате чего она на время потеряла память.
Ранее врачи посоветовали Софии Ротару отказаться от выступлений.