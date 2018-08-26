Софию Ротару экстренно доставили в реанимацию - СМИ

София Ротару

Украинскую певицу и актрису Софию Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе.

"Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи", - сообщил портал Ufa1 со ссылкой на источники.

Ротару госпитализировали накануне вечером, после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала.

Певица находится в сознании и ей оказывают необходимую медицинскую помощь в "специальных" условиях "лучшие" врачи.

Издание отмечает, что медиков якобы попросили не разглашать, что певица находится в реанимации.

Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров сообщил, что минимальная стоимость ее выступления составляет 50 тысяч евро (около 1,5 млн грн).