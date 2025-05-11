Сбросили КАБ на село: последствия удара на Харьковщине

Читайте в материале:
- Какие последствия атаки КАБом в Садоводе
- Сколько людей пострадали от обстрела
- Как спасатели ликвидировали последствия удара
В воскресенье, 11 мая, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод, входящему в Великобурлукскую громаду Купянского района Харьковской области. В результате атаки пострадал жилой сектор, зафиксированы разрушения и травмированные. Об этом сообщает Telegram-канал ГСЧС Украины.
"Сегодня днем оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод, Великобурлукской громады, Купянского района", - говорится в сообщении.видео дня
По информации спасателей, повреждены два двухэтажных жилых дома, в одном из которых возник пожар на площади 130 квадратных метров. Огонь охватил жилые квартиры и хозяйственные постройки.
К ликвидации последствий были привлечены 2 пожарно-спасательных отделения и медицинский расчет ГСЧС.
В результате обстрела пострадали две женщины - у обеих зафиксирована острая реакция на стресс. Также во время ликвидации последствий пожара спасатели спасли кролика.
Воздушные атаки РФ по Украине - новости
Как писал Главред, в ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект. Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Вечером 8 мая российские войска осуществили ракетный удар по Полтавской области. Как сообщил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram, в регионе сработала противовоздушная оборона.
Кроме того, в результате баллистического удара, который российские войска нанесли 6 мая по селу Великая Чернетчина Сумской общины, погибли трое мирных жителей, среди них - 6-летний мальчик.
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Что такое Telegram?
Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".
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