Сбросили КАБ на село: последствия удара на Харьковщине

Российская авиабомба разрушила дома в Садоводе и вызвала пожар на 130 квадратов.

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Удар нанесен управляемой авиабомбой по жилому сектору / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Главред

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Как спасатели ликвидировали последствия удара

В воскресенье, 11 мая, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод, входящему в Великобурлукскую громаду Купянского района Харьковской области. В результате атаки пострадал жилой сектор, зафиксированы разрушения и травмированные. Об этом сообщает Telegram-канал ГСЧС Украины.

"Сегодня днем оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Садовод, Великобурлукской громады, Купянского района", - говорится в сообщении. видео дня

По информации спасателей, повреждены два двухэтажных жилых дома, в одном из которых возник пожар на площади 130 квадратных метров. Огонь охватил жилые квартиры и хозяйственные постройки.

К ликвидации последствий были привлечены 2 пожарно-спасательных отделения и медицинский расчет ГСЧС.

КАБ / Инфографика: Главред

В результате обстрела пострадали две женщины - у обеих зафиксирована острая реакция на стресс. Также во время ликвидации последствий пожара спасатели спасли кролика.

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Как писал Главред, в ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект. Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Вечером 8 мая российские войска осуществили ракетный удар по Полтавской области. Как сообщил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram, в регионе сработала противовоздушная оборона.

Кроме того, в результате баллистического удара, который российские войска нанесли 6 мая по селу Великая Чернетчина Сумской общины, погибли трое мирных жителей, среди них - 6-летний мальчик.

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