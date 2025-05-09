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ПВО остановила ракету на Полтавщине: какие последствия она оставила после себя

Руслан Иваненко
9 мая 2025, 00:24
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В результате ракетной атаки по Полтавщине повреждены дома, но жертв удалось избежать.
ПВО остановила ракету на Полтавщине: какие последствия она оставила после себя
Ракетная атака на Полтавщину 8 мая привела к повреждениям домов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главные тезисы:

  • Владимир Когут поблагодарил ПВО за эффективную работу
  • Повреждения частных домов не привели к жертвам

Вечером 8 мая российские войска осуществили ракетный удар по Полтавской области. Как сообщил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram, в регионе сработала противовоздушная оборона.

"Сегодня во время последней воздушной тревоги в Миргородском районе работала ПВО. В результате сбития вражеской ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметил чиновник.

видео дня

Когут поблагодарил силы ПВО за эффективную работу и обнародовал фото последствий инцидента.

дом
Российская ракета атаковала Полтавщину 8 мая / Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

Напомним, около 19:50 в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы тогда предупреждали об угрозе ракетной атаки. Сначала скоростную цель зафиксировали над Сумской областью, впоследствии - на севере Полтавщины.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект. Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

5 мая оккупанты совершили массированные обстрелы Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области. В результате вражеских ударов погибли трое гражданских лиц, еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших - 16-летний подросток. Состояние двух взрослых - тяжелое, один из них находится в критическом состоянии.

Вечером 5 мая россияне массированно атаковали Одессу с применением ударных БПЛА. Сообщалось о нескольких взрывах в городе.

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