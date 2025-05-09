ПВО остановила ракету на Полтавщине: какие последствия она оставила после себя

Главные тезисы:
- Владимир Когут поблагодарил ПВО за эффективную работу
- Повреждения частных домов не привели к жертвам
Вечером 8 мая российские войска осуществили ракетный удар по Полтавской области. Как сообщил председатель Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram, в регионе сработала противовоздушная оборона.
"Сегодня во время последней воздушной тревоги в Миргородском районе работала ПВО. В результате сбития вражеской ракеты взрывной волной были повреждены кровли и остекление частных домов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметил чиновник.видео дня
Когут поблагодарил силы ПВО за эффективную работу и обнародовал фото последствий инцидента.
Напомним, около 19:50 в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы тогда предупреждали об угрозе ракетной атаки. Сначала скоростную цель зафиксировали над Сумской областью, впоследствии - на севере Полтавщины.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект. Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
5 мая оккупанты совершили массированные обстрелы Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области. В результате вражеских ударов погибли трое гражданских лиц, еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших - 16-летний подросток. Состояние двух взрослых - тяжелое, один из них находится в критическом состоянии.
Вечером 5 мая россияне массированно атаковали Одессу с применением ударных БПЛА. Сообщалось о нескольких взрывах в городе.
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Что такое Telegram?
Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".
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