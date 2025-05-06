Ситуация на Сумщине обостряется: в результате атак есть жертвы среди мирных жителей

О главном:
- Российские войска обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую громады
- Двое взрослых - в тяжелом состоянии, один из них - в критическом
- Использованы минометы, РСЗО и управляемые авиабомбы
Российские войска 5 мая осуществили массированные обстрелы Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области. В результате атак есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.
По информации ОВА, в результате вражеских ударов погибли трое гражданских лиц, еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших - 16-летний подросток. Состояние двух взрослых - тяжелое, один из них находится в критическом состоянии.
"В Белополье и Ворожбе повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры", - сообщает администрация.
Оккупанты ведут огонь из минометов, реактивных систем залпового огня, а также применяют управляемые авиабомбы.
Из-за угрозы жизни жителей продолжается эвакуация населения.
"Мы понимаем, что оставить дом - мучительное решение. Но оно необходимо для сохранения самого ценного - жизни и здоровья", - подчеркнули в ОГА.
Завтра планируется эвакуация более 500 жителей обстреливаемых общин. Эвакуационные автобусы отправляются ежедневно в 8:00. Уточнить детали можно у представителей местной власти.
Ситуация в Сумской области - последние новости
Как ранее сообщал Главред, вблизи границы Сумской области продолжаются бои, россияне пытаются вытеснить украинские подразделения и прорваться на территорию Украины. По словам главкома ВСУ Александра Сирского, Силы обороны сорвали попытку наступления.
Также захватчики накапливают силы в селе Журавка и стремятся закрепиться в Басовке для дальнейшего движения на Локню, сообщает DeepState.
Недавно представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий успокоил украинцев и заявил, что пока нет никаких поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков".
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Что такое Telegram?
Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".
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