Ситуация на Сумщине обостряется: в результате атак есть жертвы среди мирных жителей

Местные власти призывают людей выезжать из общин, где сохраняется высокая угроза повторных атак.

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Оккупанты обстреляли Ворожбянскую громаду / Колаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

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Российские войска обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую громады

Двое взрослых - в тяжелом состоянии, один из них - в критическом

Использованы минометы, РСЗО и управляемые авиабомбы

Российские войска 5 мая осуществили массированные обстрелы Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области. В результате атак есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

По информации ОВА, в результате вражеских ударов погибли трое гражданских лиц, еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших - 16-летний подросток. Состояние двух взрослых - тяжелое, один из них находится в критическом состоянии.

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"В Белополье и Ворожбе повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры", - сообщает администрация.

Оккупанты ведут огонь из минометов, реактивных систем залпового огня, а также применяют управляемые авиабомбы.

Из-за угрозы жизни жителей продолжается эвакуация населения.

"Мы понимаем, что оставить дом - мучительное решение. Но оно необходимо для сохранения самого ценного - жизни и здоровья", - подчеркнули в ОГА.

Завтра планируется эвакуация более 500 жителей обстреливаемых общин. Эвакуационные автобусы отправляются ежедневно в 8:00. Уточнить детали можно у представителей местной власти.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Как ранее сообщал Главред, вблизи границы Сумской области продолжаются бои, россияне пытаются вытеснить украинские подразделения и прорваться на территорию Украины. По словам главкома ВСУ Александра Сирского, Силы обороны сорвали попытку наступления.

Также захватчики накапливают силы в селе Журавка и стремятся закрепиться в Басовке для дальнейшего движения на Локню, сообщает DeepState.

Недавно представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий успокоил украинцев и заявил, что пока нет никаких поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков".

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