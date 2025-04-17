'Ложный' удар по Сумах: эмоциональный ответ Зеленского на заявление Трампа

Зеленский опроверг заявление Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ГСЧС

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Зеленский ответил на заявление Трампа об ударе по Сумам

Зеленский подчеркнул, что это не была "ошибка", а умышленное убийство

Президент Украины убежден, что россияне целенаправленно атаковали центр города. Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление Дональда Трампа, который назвал удар по Сумах "ошибкой". Об этом шла речь во время брифинга главы государства 17 апреля.

Как отметил Зеленский, атака россиян по центру города была целенаправленной, чтобы убить как можно больше людей.

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"Ошибкой назвать эту спецоперацию россиян по атаке на Сумы нельзя.... Это убийство и этот удар шел сюда, в центр. Он не шел на фронт", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, нельзя искать оправдания врагу, который бьет по центру города ракетами.

"Мы не можем находить оправдания, когда ты в центр города бьешь ракетами. Не одной. Если не одна - уже не ошибка", - отметил глава государства.

Раетный удар РФ по центру Сум 13 апреля - что известно

Как сообщал Главред, в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские войска совершили два ракетных удара по центру Сум. В результате этих атак погибло 35 человек, еще 119 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Также стало известно, что 13-летний Кирилл Ильяшенко во время ракетного обстрела проявил героизм, спасая пассажиров горящего автобуса. Парень выбрался через разбитое окно, разблокировал двери и помог другим людям выбраться из горящего транспорта.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение и назвал это нападение ужасным. Среди погибших - известная артистка Елена Когут и водитель троллейбуса Николай Леон с пассажирами.

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Что такое брифинг? Брифинг (англ. briefing) - короткое публичное выступление, на котором участники определенных событий или мероприятий предоставляют информацию о текущем ходе дел, позиции сторон, сообщают ранее неизвестные детали и отвечают на вопросы журналистов. Параллельно персонально приглашаются представители масс-медиа по телефону, через электронную почту и во время личных встреч. Одновременно готовится доклад выступающего. Wikipedia

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