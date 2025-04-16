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"Не оставим в покое эту сволочь": Зеленский пообещал ответ за удар РФ по Сумам

Алексей Тесля
16 апреля 2025, 22:55
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Россия должна смириться с мыслью о неотвратимости силы Украины, подчеркнул президент.
Зеленский
Владимир Зеленский пообещал ответ за удар РФ по Сумам / Коллаж: Главред, фото: ОП, ГСЧС

Главное:

  • Украина имеет право на ответ за удар по Сумам
  • РФ должна смириться с мыслью о неотвратимости силы Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина имеет полное право ответить российским преступникам, которые убивают украинцев в мирных городах.

Как подчеркнул он в видеообращении, сегодня отметили государственными наградами сотрудников оборонной промышленности. Их профессиональный день был 13 апреля -- в день баллистического удара России по Сумам.

видео дня

"Нам есть чем отвечать на такие удары, и мы не оставим просто в покое на этой земле сволочь, которая убивает наших людей. Мы имеем на это полное право, это абсолютно справедливо - отвечать убийцам так, как они заслуживают", - подчеркнул Зеленский.

Россия должна смириться с мыслью о неотвратимости силы Украины, и настоящий надежный мир может быть достигнут именно тогда, когда реальность заставит Россию смириться с нашими возможностями, отметил президент.

"Наши дроны, украинские ракеты, наша артиллерия, украинские снаряды, наша техника - все, что производит Украина, будет защищать Украину, жизнь наших людей, наше государство. Я благодарю всех уже более 300 тысяч украинцев, которые работают на наших оборонных предприятиях - здесь, в нашем государстве, - ради украинской силы", - добавил Зеленский.

Теракт РФ в Сумах - последние новости по теме

Ранее в Сети узнали об ударе по в/ч ракетчиков РФ в Курской области. Именно эта часть нанесла удар в Вербное воскресенье по городу Сумы двумя "Искандерами".

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа Искандер-М/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей государства-агрессора.

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

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Что такое Силы обороны и безопасности Украины?

Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

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