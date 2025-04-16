"Не оставим в покое эту сволочь": Зеленский пообещал ответ за удар РФ по Сумам

Россия должна смириться с мыслью о неотвратимости силы Украины, подчеркнул президент.

https://glavred.info/ukraine/ne-ostavim-v-pokoe-etu-svoloch-zelenskiy-poobeshchal-otvet-za-udar-rf-po-sumam-10656674.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский пообещал ответ за удар РФ по Сумам / Коллаж: Главред, фото: ОП, ГСЧС

Главное:

Украина имеет право на ответ за удар по Сумам

РФ должна смириться с мыслью о неотвратимости силы Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина имеет полное право ответить российским преступникам, которые убивают украинцев в мирных городах.

Как подчеркнул он в видеообращении, сегодня отметили государственными наградами сотрудников оборонной промышленности. Их профессиональный день был 13 апреля -- в день баллистического удара России по Сумам.

видео дня

"Нам есть чем отвечать на такие удары, и мы не оставим просто в покое на этой земле сволочь, которая убивает наших людей. Мы имеем на это полное право, это абсолютно справедливо - отвечать убийцам так, как они заслуживают", - подчеркнул Зеленский.

Россия должна смириться с мыслью о неотвратимости силы Украины, и настоящий надежный мир может быть достигнут именно тогда, когда реальность заставит Россию смириться с нашими возможностями, отметил президент.

"Наши дроны, украинские ракеты, наша артиллерия, украинские снаряды, наша техника - все, что производит Украина, будет защищать Украину, жизнь наших людей, наше государство. Я благодарю всех уже более 300 тысяч украинцев, которые работают на наших оборонных предприятиях - здесь, в нашем государстве, - ради украинской силы", - добавил Зеленский.

Теракт РФ в Сумах - последние новости по теме

Ранее в Сети узнали об ударе по в/ч ракетчиков РФ в Курской области. Именно эта часть нанесла удар в Вербное воскресенье по городу Сумы двумя "Искандерами".

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа Искандер-М/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей государства-агрессора.

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

Больше новостей:

Что такое Силы обороны и безопасности Украины? Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред