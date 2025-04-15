"Ответка" за Сумы: в Сети узнали об ударе по в/ч ракетчиков РФ в Курской области

Силами обороны Украины была поражена в/ч 35535 - ППД 448-й ракетной бригады на Курщине.

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Дроны ударили по в/ч РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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Нанесен удар по расположению воинской части 448-й ракетной бригады РФ

Силами обороны Украины была поражена в/ч 35535

Силы обороны Украины нанесли удар по расположению воинской части 448-й ракетной бригады ВС РФ в Курской области.

"Сегодня ночью Силами обороны Украины была поражена в/ч 35535, то есть, ППД 448-й ракетной бригады в селе Клюква на Курщине", — сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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По его словам, именно эта часть нанесла удар в Вербное воскресенье по городу Сумы двумя "Искандерами".

"Насколько серьезно, — пока нет детальной информации", — отметил журналист.

/ Инфографика Главред

Отметим, что в z-каналах появилось подтверждение удара по пункту временной дислокации 448-й ракетной бригады в Курской области

Именно расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад, по данным ГУР, нанесли недавний удар по Сумам.

/ Скриншот

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа Искандер-М/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей государства-агрессора.

Ранее сообщалось о том, что авиация ВСУ разбомбила завод в Курской области, где скрывались оккупанты. Российские источники уже сообщили о большом количестве погибших.

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине.

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