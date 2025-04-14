Авиация ВСУ разбомбила завод в Курской области, где скрывались оккупанты - СМИ

Основное:
- Опорный пункт РФ в Теткино уничтожен
- Внутри завода размещались беспилотники и оккупанты
- В РФ подтверждают гибель многих оккупантов
Украинская боевая авиация нанесла прицельный удар по промышленному объекту в поселке Теткино Курской области, что в стране-агрессоре России. Об этом пишет Telegram-канал Соняшник, связанный с ВС Украины.
Известно, что целью удара стал местный сахарный завод, где, по данным источников, размещались подразделения российских войск и беспилотные летательные аппараты, которые враг использовал в боевых действиях против ВСУ.
Для атаки украинские военные использовали высокоточный авиационный боеприпас французского производства AASM Hammer, адаптированный к истребителям МиГ-29 ВВС Украины.
Опубликованные кадры свидетельствуют, что боеприпас пробил крышу здания и взорвался внутри, разрушив значительную часть промышленного цеха.
Интересно, что российские информационные ресурсы уже подтвердили факт удара, указав на многочисленные потери среди военнослужащих и наличие раненых.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что в конце марта Украина атаковала российский аэродром Энгельс. Это был не первый удар Сил обороны по этому объекту страны-агрессора России, но именно он стал "контрольным".
Впоследствии стало известно, что российские оккупанты потеряли десятки ракет воздушного базирования в результате удара Сил обороны по военному аэродрому захватчиков "Энгельс-2" в Саратовской области.
Ранее также генерал НАТО Кристофер Каволи заявил, что дальнобойные удары Украины по территории РФ с использованием западных ракет оказались чрезвычайно эффективными.
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Что такое "Соняшник"?
"Соняшник" - нетипичный блог бойцов Воздушных Сил ВС Украины, где военнослужащие делятся своим опытом, а также рассматривают тематику противовоздушной обороны и авиации.
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