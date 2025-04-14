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"Свист и крики": 13-летний герой из Сум рассказал, как спасал людей из горящего автобуса

Юрий Берендий
14 апреля 2025, 15:30
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13-летний Кирилл Ильяшенко рассказал, как после удара РФ по Сумам ему удалось спасти пассажиров автобуса и, как ему это удалось в таком юном возрасте.
'Свист и крики': 13-летний герой из Сум рассказал, как спасал людей из горящего автобуса
13-летний школьник рассказал, как спасал людей из горящего автобуса / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС Украины

Во время ракетного удара по Сумам 13-летний школьник Кирилл Ильяшенко проявил настоящий героизм и даже несмотря на ранения, он выбрался из горящего автобуса и спас других пассажиров, разблокировав двери. Именно занятия вольной борьбой помогло ему сгруппироваться и продумать план действий. Об этом он рассказал в комментарии изданию Кордон.Медиа.

Отмечается, что 13 апреля 13-летний Кирилл Ильяшенко вместе с мамой ехал 62-м автобусом к бабушке, когда попал под обстрел российских ракет. Отец в это время остался дома с младшим сыном.

"У меня не было времени думать, я просто начал действовать", - сказал Кирилл.

видео дня

Кирилл вспоминает, что автобус остановился возле Банковской академии.

"Что-то начало свистеть и резко упало. Потом - крики, вылетели окна. Я упал, на меня посыпались стекла. Все стало глухим, будто в тумане", - рассказывает парень.

Только он поднялся, как почувствовал запах гари. Попытался открыть дверь, но безуспешно. Тогда парень выпрыгнул через окно, открыл дверь снаружи и начал помогать пассажирам выбираться. После этого он заметил раненую маму, лицо которой было в крови.

"Я очень за нее испугался", - говорит он.

Смотрите видео в котором 13-летний сумчанин рассказал, как спасал людей во время атаки РФ:

'Свист и крики': 13-летний герой из Сум рассказал, как спасал людей из горящего автобуса
Фото: скриншот

Вместе они вытаскивали людей и искали медицинскую помощь.

Парень рассказал, что после взрыва, когда отцу не удалось связаться с семьей, тот отправился на поиски на велосипеде. Впоследствии, когда мать с сыном уже направлялись к врачам, они смогли ответить на звонок и успокоили отца.

Кирилл занимается вольной борьбой. Именно это, по его словам, помогло ему быстро сориентироваться и не растеряться в критической ситуации.

"У меня хватило сил. И еще был адреналин. Когда он в тебе - ты можешь то, чего раньше не мог", - сказал парень.

Сейчас парень находится в больнице. В его голове остались три металлических обломка, один из которых врачи смогли извлечь, другие слишком мелкие, но угрозы жизни нет. Кирилл чувствует себя хорошо и уже планирует вернуться к тренировкам через две недели.

Кроме этого, когда 13-летний парень, который во время ракетной атаки помогал вытаскивать людей из охваченного огнем автобуса, сегодня давал интервью в больнице, в городе снова раздались взрывы - "Шахед" попал совсем близко.

Юноша услышал взрыв, но остался спокойным и даже не вздрогнул.

"Уже не берет", - сказал Кирилл.

Его мать добавила, что за три года жизни в Сумам они привыкли к взрывам.

"Мы 3 года уже здесь живем. Мы уже привыкли. Хотя вечером я начала пугаться", - добавила мать парня.

'Свист и крики': 13-летний герой из Сум рассказал, как спасал людей из горящего автобуса
Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар РФ по Сумам - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате ракетного удара России по Сумам в воскресенье погибли 34 человека, отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Около 40 пострадавших находятся в больницах, из них 11 - в тяжелом состоянии. Предварительно установлено, что использовалась ракета с осколочно-фугасной боевой частью, которая сдетонировала при соприкосновении с поверхностью.

Генеральный штаб ВСУ заявил, что за этот удар Россия непременно получит возмездие.

Трагедия произошла в Вербное воскресенье, 13 апреля. В результате удара по Сумам погибла целая семья Мартыненко. В Старосельском лицее подтвердили, что жертвами стали ученик 6 класса Максим Мартыненко и его родители.

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Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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