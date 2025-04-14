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"Ракета за 45 секунд долетает": новые детали двойного удара РФ по Сумам

Алексей Тесля
14 апреля 2025, 13:20
580
Враг нанес два удара по Сумам с промежутком 2-2,5 минуты, рассказал Игорь Клименко.
Сумы
Последствия удара РФ по Сумам / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Враг нанес два удара по Сумам с промежутком в 2-2,5 минуты
  • Ракета РФ пролетает 100 км меньше чем за 45 секунд

В результате ракетного удара РФ по Сумам в воскресенье 34 человека погибли, около 40 перебивают в больнице, 11 из них - в тяжелом состоянии, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По предварительным данным, речь идет о действии осколочно-фугасной боевой части ракеты при соприкосновении с поверхностью, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

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"На данный момент 34 человека погибло, из них - двое детей 2008 и 2013 г.р. 119 получили ранения, около 40 человек находится в больнице, из них 11 - в тяжелом состоянии", - сказал Клименко.

Министр напомнил, что враг нанес два удара по Сумам с промежутком 2-2,5 минуты. "Удар по центру города. Ракета - предварительно "Искандер М" осколочно-фугасного действия", - пояснил он.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

Глава МВД уточнил, что скорость этой ракеты составляет более 2 км в секунду. "За 100 км меньше чем за 45 секунд она долетает... люди должны очень быстро спускаться в укрытие", - добавил он.

Клименко уточнил, что ракетные удары были по учебному корпусу местного университета и троллейбусу.

При этом он также прокомментировал вопрос о том, есть ли подтверждение тому, что вторая ракета была начинена осколочными элементами и взорвалась именно в воздухе.

"Экспертиза еще продолжается. Я бы не хотел раньше времени утверждать на 100%, что была за ракета. Предварительно, то, что говорят криминалисты, эксперты, Служба безопасности - это осколочно-фугасная боевая часть. Взрыв был именно при столкновении с твердой поверхностью. В первом случае это дорога, во втором - здание", - отметил Клименко.

"К сожалению, все больше обстрелов приграничья, именно города Сумы как областного центра", - добавил министр.

  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС

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Кто такой Игорь Клименко?

Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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