"Ракета за 45 секунд долетает": новые детали двойного удара РФ по Сумам

Главное:
- Враг нанес два удара по Сумам с промежутком в 2-2,5 минуты
- Ракета РФ пролетает 100 км меньше чем за 45 секунд
В результате ракетного удара РФ по Сумам в воскресенье 34 человека погибли, около 40 перебивают в больнице, 11 из них - в тяжелом состоянии, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По предварительным данным, речь идет о действии осколочно-фугасной боевой части ракеты при соприкосновении с поверхностью, рассказал он в эфире информационного телемарафона.
"На данный момент 34 человека погибло, из них - двое детей 2008 и 2013 г.р. 119 получили ранения, около 40 человек находится в больнице, из них 11 - в тяжелом состоянии", - сказал Клименко.
Министр напомнил, что враг нанес два удара по Сумам с промежутком 2-2,5 минуты. "Удар по центру города. Ракета - предварительно "Искандер М" осколочно-фугасного действия", - пояснил он.
Глава МВД уточнил, что скорость этой ракеты составляет более 2 км в секунду. "За 100 км меньше чем за 45 секунд она долетает... люди должны очень быстро спускаться в укрытие", - добавил он.
Клименко уточнил, что ракетные удары были по учебному корпусу местного университета и троллейбусу.
При этом он также прокомментировал вопрос о том, есть ли подтверждение тому, что вторая ракета была начинена осколочными элементами и взорвалась именно в воздухе.
"Экспертиза еще продолжается. Я бы не хотел раньше времени утверждать на 100%, что была за ракета. Предварительно, то, что говорят криминалисты, эксперты, Служба безопасности - это осколочно-фугасная боевая часть. Взрыв был именно при столкновении с твердой поверхностью. В первом случае это дорога, во втором - здание", - отметил Клименко.
"К сожалению, все больше обстрелов приграничья, именно города Сумы как областного центра", - добавил министр.
Удар РФ по Сумам - последние новости по теме
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Кто такой Игорь Клименко?
Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".
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