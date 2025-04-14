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Украина вышла на диалог с США: Вашингтон получил документы по важному соглашению

Анна Косик
14 апреля 2025, 14:13
279
В Украине объяснили, сколько продлятся переговоры по соглашению о полезных ископаемых.
Украина вышла на диалог с США: Вашингтон получил документы по важному соглашению
Украина и США еще не на финальном этапе заключения соглашения / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Министерство юстиции Украины

Что сказала Стефанишина:

  • В Вашингтон передали предложения Украины по соглашению о недрах
  • Детали соглашения не разглашают
  • Переговоры между США и Украиной будут продолжаться до полного согласия

Украина передала американской стороне предложения по соглашению о полезных ископаемых. Это произошло во время очередной технической консультации.

Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

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Она отказалась сообщать детали документов, однако отметила, что проведение консультаций является хорошим знаком и на данном этапе украинская делегация донесла американской стороне все свои предложения, которые были согласованы.

"Но я рассчитываю на то, что после этих консультаций продолжатся переговоры, до тех пор, пока мы не достигнем согласия. Это не финальный раунд, очевидно", - добавила она.

полезные ископаемые, корисні копалини, Инфографика: Главред
Полезные ископаемые / Инфографика: Главред

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Напомним, Главред писал, что между Украиной и США продолжаются переговоры по соглашению о полезных ископаемых. Новый проект документа, который предоставили Штаты, предусматривает, что США получают под свой контроль в том числе украинский газопровод, через который происходили поставки российского газа в Европу.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет четко определенные "красные линии" в переговорах с США по доступу к украинским минералам.

Накануне сообщалось, что украинская сторона уже определила свое видение текста будущего соглашения о полезных ископаемых. В частности отсутствие противоречий между соглашением и курсом Украины на вступление в Евросоюз является принципиальной позицией нашего государства.

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Кто такая Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:

  • комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
  • украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

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новости США новости Украины Ольга Стефанишина Соглашение о полезных ископаемых
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