Путин насмехается над Трампом: в Польше резко прокомментировали удар РФ по Сумам

Что сказал Сикорский:
- Путин насмехается над доброй волей администрации Трампа
- Польша хочет, чтобы США приняли правильные решения
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал атаку страны-агрессора России на Сумы 13 апреля, в результате которой погибли десятки украинцев.
Как передает Радио Свобода, по прибытии на встречу министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и его администрация "откроет глаза" на поведение кремлевского диктатора Владимира Путина.
По его словам, глава Кремля просто "насмехается над их доброй волей", при этом осуществляя удары по Украине, в результате которых гибнут гражданские.
"Надеюсь, что будут приняты правильные решения", - подчеркнул Сикорский.
Удар по Сумах 13 апреля - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Сумах во время ракетной атаки 13 апреля 13-летний Кирилл Ильяшенко выбрался из охваченного огнем автобуса через разбитое окно и помог другим пассажирам спастись.
Ранее также сообщалось, что во время удара по Сумам страна-агрессор Россия убила Светлану Штепу и Дарью Лободу - студенток учебно-научного медицинского института Сумского государственного университета.
Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп почти через сутки отреагировал на ракетный удар России по Сумам, в результате которого погибли 34 человека. Американский лидер заявил, что РФ сделала "ошибку".
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Кто такой Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.
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