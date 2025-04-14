Путин насмехается над Трампом: в Польше резко прокомментировали удар РФ по Сумам

В Польше надеются на достойную реакцию США на российский террор.

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Сикорский считает, что медлить нельзя, ведь гибнут гражданские / Коллаж: Главред, фото: European Union, kremlin.ru, скриншот

Что сказал Сикорский:

Путин насмехается над доброй волей администрации Трампа

Польша хочет, чтобы США приняли правильные решения

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал атаку страны-агрессора России на Сумы 13 апреля, в результате которой погибли десятки украинцев.

Как передает Радио Свобода, по прибытии на встречу министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и его администрация "откроет глаза" на поведение кремлевского диктатора Владимира Путина.

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По его словам, глава Кремля просто "насмехается над их доброй волей", при этом осуществляя удары по Украине, в результате которых гибнут гражданские.

"Надеюсь, что будут приняты правильные решения", - подчеркнул Сикорский.

Удар по Сумах 13 апреля - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Сумах во время ракетной атаки 13 апреля 13-летний Кирилл Ильяшенко выбрался из охваченного огнем автобуса через разбитое окно и помог другим пассажирам спастись.

Ранее также сообщалось, что во время удара по Сумам страна-агрессор Россия убила Светлану Штепу и Дарью Лободу - студенток учебно-научного медицинского института Сумского государственного университета.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп почти через сутки отреагировал на ракетный удар России по Сумам, в результате которого погибли 34 человека. Американский лидер заявил, что РФ сделала "ошибку".

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Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

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