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"Вы были светом": российский удар по Сумах унес жизни двух студенток

Анна Косик
14 апреля 2025, 12:30
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В учебном заведении рассказали о невосполнимой утрате.
Жертвы удара по Сумам, свеча памяти
Среди погибших в Сумах - две молодые студентки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/taborovets_nadia/

Главное:

  • Россия убила двух студенток-медиков
  • Подруга девушек рассказала, какими они были

Утром 13 апреля ударом по центру Сум страна-агрессор Россия убила Светлану Штепу и Дарью Лободу - студенток учебно-научного медицинского института Сумского государственного университета.

Об этом сообщили в Студенческом ректорате СумГУ. Там также отметили, что во время российской еще одна студентка потеряла родную мать.

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В то же время в соцсетях появилось сообщение студентки Сумского государственного университета Надежды Таборовец, которая была лучшей подругой погибших девушек.

"Вы были, есть и останетесь в моем сердце навсегда. Такие светлые, добрые, настоящие... Каждая из вас - как луч солнца в пасмурный день, как весенний ветерок, несущий надежду. Я благодарна за все мгновения, за смех до слез, за молчание, в котором было все понятно, за поддержку, которая согревала лучше любого одеяла. Вы - мои облака: хрупкие, свободные, но всегда рядом, даже если сейчас вас нет рядом физически. Пусть память о вас будет всегда светлой. Потому что вы были светом сами. Я люблю вас. И буду любить всегда", - написала она.

Удар РФ по Сумах 13 апреля - что известно

Напомним, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате атаки есть много погибших, есть пострадавшие.

Впоследствии стало известно, что среди жертв - целая семья Мартыненко. В Старосельском лицее сообщили, что вчера погиб Максим Мартыненко, который учился в 6 классе, его мать с отцом.

Также ранее сообщалось, что среди погибших - Елена Когут. Как писал Главред, она была талантливой пианисткой, преподавательницей и артисткой оркестра местного театра.

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Что такое Сумской государственный университет?

Сумской государственный университет - мощное заведение высшего образования Сумщины, пишет Википедия.

В университете обучается около 12 тысяч человек по различным формам обучения на начальном, бакалаврском, магистерском, образовательно-научном и научном уровнях по 55 специальностям из 23 отраслей знаний. Получают образование около 1900 иностранных студентов из почти 50 стран мира.

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