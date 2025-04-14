В Киеве нашли юношей, которые слушали российскую музыку после трагедии в Сумах

После привлечения к ответственности парни записали видео с извинениями, однако украинцы считают их неискренними.

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Среди задержанных двое несовершеннолетних / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Что сообщили в полиции:

Юношей, которые слушали русскую музыку в Киеве разыскали

Парни оправдывают свое поведение выпитым алкоголем

Фигуранты и их родители понесли ответственность

13 апреля во время мониторинга соцсетей полицейские наткнулись на видео, на котором молодежь на Подоле в Киеве громко включила музыку российских исполнителей. Это заметила прохожая, которая подошла к парням и напомнила им о трагедии, которая произошла в Сумах за 6 часов до инцидента. Однако в ответ компания не только не выключила российские треки, но и сделала музыку громче и начала глумиться.

Как сообщили в полиции Киева, правоохранители установили личности всех нарушителей и составили на них административные материалы. Выяснилось, что фигурантами были двое 17-летних местных жителей, а также 20-летний житель Киевской области.

видео дня

Скриншот из телеграм-канала Главред

Видео инцидента в Киеве на Подоле:

"Свои действия они объясняют тем, что находились в состоянии опьянения, ведь накануне употребляли алкогольные напитки, которые приобрел их старший товарищ", - сообщили правоохранители.

Разговор полицейского с одним из парней / фото: Национальная полиция Украины

Оправдания молодых людей не помогли им избежать ответственности. На них составили протоколы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и 178 (Распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде). Родители нарушителей также привлечены к ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 КУоАП).

"Сейчас с молодыми людьми работают сотрудник Службы безопасности Украины", - добавили в полиции.

В то же время в Telegram-каналах уже появились видео с извинениями фигурантов. В частности их опубликовал Игорь Лаченков. Они заявили, что вели себя некорректно, однако пользователи отмечают, что юноши вряд ли осознали свою вину.

Видео с извинениями парней:

Удар по Сумах 13 апреля - что известно

Напомним, Главред писал, что 13 апреля страна-агрессор Россия нанесла удар баллистическими ракетами по городу Сумы. Ракеты попали в обычную городскую улицу: пострадали жилые дома, образовательные учреждения, автомобили. И это произошло в Вербное воскресенье, когда люди направлялись в церкви, на праздник Входа Господня в Иерусалим.

По состоянию на вечер 13 апреля известно о 34 погибших и 119 раненых, среди которых есть дети. В частности президент Владимир Зеленский сообщил, что пострадала девочка 2025 года рождения.

Впоследствии стало известно, что во время ракетной атаки 13 апреля 13-летний Кирилл Ильяшенко выбрался из охваченного огнем автобуса через разбитое окно и помог другим пассажирам спастись.

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Что такое Национальная полиция Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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