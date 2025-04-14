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РФ столкнулась с проблемами, наступление оккупантов замедлится: детали от ISW

Алёна Воронина
14 апреля 2025, 10:22
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Нынешняя тактика российских оккупантов лишь приводит к большим потерям среди захватчиков, но при этом не дает им никаких существенных результатов на фронте.
Российские военные
РФ столкнулась с проблемами, наступление оккупантов на фронте замедлится/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ

Основные тезисы аналитиков ISW:

  • Нынешняя тактика армии РФ приведет к большим масштабам потерь среди оккупантов
  • В дальнейшем это может привести к замедлению наступления оккупантов на фронте

Нынешняя военная тактика страны-агрессора России в войне против Украины, вероятно, приведет к большим масштабам потерь в рядах оккупантов. А в дальнейшем это может поспособствовать тому, что продвижение российских войск вдоль линии фронта замедлится.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили, что такое мнение подкрепляется постоянными жалобами российских провоенных блогеров на поведение оккупационных сил.

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На днях российский блогер и бывший инструктор подразделения "Шторм-Z" пожаловался, что российское военное командование использует тактику "тысячи порезов" против Украины в ущерб собственным войскам. Он отметил, что для нападения на украинские оборонительные позиции используется плохо оснащенная и плохо обученная российская пехота, и в результате этого есть большие потери, а вот достижения на передовой лишь незначительные.

Также российский блогер утверждал, что российское военное командование пытается показать высокие потери в живой силе и технике как необходимые, ложно выставляя предыдущие боевые действия как доказательства скоординированного "перемалывания" Россией украинской обороны.

Ранее ISW оценивало, что "мясные" штурмы, вероятно, настолько существенно уменьшат имеющуюся живую силу и технику российской армии, что ей придется снизить темп наступления на менее приоритетных участках фронта.

"Утверждения блогера отражают общую тенденцию замедления продвижения России вдоль линии фронта в последнее время и освещают некоторые критические проблемы, которые российским войскам придется решить, если они намерены достичь значительных территориальных достижений или проводить более сложные наступательные операции в Украине в будущем", - оценил ISW проблемы россиян из-за их военной тактики.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, у Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путина. Оккупанты оказывают давление, но Силы обороны делают максимум и держатся героически, сказал Павел Палиса.

Также ранее сообщалось, что штурмовиков РФ "покрошили" вместе с техникой - на Харьковщине отражена атака врага. Россияне в очередной раз попытались наступать на оборонительные позиции украинских защитников бронетехникой.

Напомним, в WSJ раскрыли новую тактику продвижения РФ. РФ имеет преимущество в артиллерии с самого начала войны, при этом вражескую артиллерию дополнили ударными БПЛА.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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