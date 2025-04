РФ столкнулась с проблемами, наступление оккупантов замедлится: детали от ISW

Основные тезисы аналитиков ISW:

Нынешняя военная тактика страны-агрессора России в войне против Украины, вероятно, приведет к большим масштабам потерь в рядах оккупантов. А в дальнейшем это может поспособствовать тому, что продвижение российских войск вдоль линии фронта замедлится.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили, что такое мнение подкрепляется постоянными жалобами российских провоенных блогеров на поведение оккупационных сил.

На днях российский блогер и бывший инструктор подразделения "Шторм-Z" пожаловался, что российское военное командование использует тактику "тысячи порезов" против Украины в ущерб собственным войскам. Он отметил, что для нападения на украинские оборонительные позиции используется плохо оснащенная и плохо обученная российская пехота, и в результате этого есть большие потери, а вот достижения на передовой лишь незначительные.

Также российский блогер утверждал, что российское военное командование пытается показать высокие потери в живой силе и технике как необходимые, ложно выставляя предыдущие боевые действия как доказательства скоординированного "перемалывания" Россией украинской обороны.

Ранее ISW оценивало, что "мясные" штурмы, вероятно, настолько существенно уменьшат имеющуюся живую силу и технику российской армии, что ей придется снизить темп наступления на менее приоритетных участках фронта.

Как ранее сообщал Главред, у Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путина. Оккупанты оказывают давление, но Силы обороны делают максимум и держатся героически, сказал Павел Палиса.

Также ранее сообщалось, что штурмовиков РФ "покрошили" вместе с техникой - на Харьковщине отражена атака врага. Россияне в очередной раз попытались наступать на оборонительные позиции украинских защитников бронетехникой.

Напомним, в WSJ раскрыли новую тактику продвижения РФ. РФ имеет преимущество в артиллерии с самого начала войны, при этом вражескую артиллерию дополнили ударными БПЛА.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.