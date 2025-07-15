РФ выбрала цели для атаки: во Франции предупредили о новой войне в Европе

Особую опасность представляет ситуация, при которой новая российская агрессия совпадёт с крупным военным кризисом, считают во Франции.

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РФ может атаковать страны НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, Минобороны РФ

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Спрогнозированы наиболее вероятные сценарии войны в Европе

Новая агрессия РФ может совпасть с крупным военным кризисом

К 2030 году в Европе может вспыхнуть масштабный вооружённый конфликт, вызванный продолжающейся угрозой со стороны России.

Как говорится в оборонной стратегии Франции под названием "Национальный стратегический обзор – 2025", одной из главных задач французской политики в сфере безопасности до конца этого десятилетия является всесторонняя подготовка к возможной крупной войне на европейском континенте.

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Речь идёт как о материальной модернизации армии, так и о моральной мобилизации общества. Особое внимание уделяется наращиванию военного бюджета, перевооружению вооружённых сил и укреплению устойчивости страны к внешним угрозам.

Авторы стратегии подчёркивают, что риск вовлечения Франции в военные действия и гибридные атаки со стороны РФ достиг беспрецедентного уровня. Хотя непосредственное вторжение на территорию самой Франции пока рассматривается как маловероятное, угроза конфликта в Европе в целом оценивается как крайне серьёзная.

Во французской доктрине указывается, что Россия всё чаще воспринимает Францию и другие европейские страны как враждебные, и этот фактор должен получить приоритетное внимание в стратегическом планировании.

В документе также прогнозируется, что наиболее вероятные сценарии развития событий в ближайшие 3–5 лет включают:

продолжение наступательных действий России в Украине;

возможную агрессию против Молдовы;

дестабилизацию ситуации на Балканах;

и даже провокации против стран НАТО с целью проверить единство Альянса.

Особую опасность, по мнению аналитиков, представляет ситуация, при которой новая российская агрессия совпадёт с крупным военным кризисом в другой части мира, что может ослабить внимание и военное присутствие США в Европе.

В этой связи в стратегии подчёркивается, что поддержка Украины остаётся приоритетной задачей для европейских стран, а результат её противостояния с Россией будет иметь решающее значение для будущей системы безопасности Европы. Также подчёркивается, что Украина находится на необратимом пути к вступлению в НАТО, что рассматривается как ключевой фактор укрепления европейской безопасности, пишет RFI.

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Об источнике: RFI RFI или Международное радио Франции - государственная международная новостная сеть во Франции. С 59,5 миллионами слушателей в 2022 году это одна из самых слушаемых международных радиостанций в мире вместе с Deutsche Welle, Всемирной службой BBC, Голосом Америки и Международным радио Китая, пишет Википедия.

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