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"Вы поймете, что сделал Путин": Зеленский пригласил Трампа в Украину

Анна Ярославская
14 апреля 2025, 08:38обновлено 14 апреля, 09:30
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Президент Зеленский призвал Трампа приехать в Украину до воплощения своего "мирного плана".
Трамп, Зеленский, Кривой Рог
Зеленский пригласил Трампа в Украину / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Главное:

  • Зеленский призвал Трампа лично увидеть, что происходит в Украине
  • Визит желательно совершить до реализации "мирного плана"

Президент Владимир Зеленский заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу стоит приехать в Украину, прежде чем продолжать воплощать свой мирный план. Об этом глава государства сказал в интервью программе "60 минут" на американском канале CBS.

По словам Зеленского, находясь в Украине, Трамп мог бы "понять, что здесь происходит".

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"Мы уважаем вашу позицию. Но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, строить какие-либо планы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, которые были разрушены или убиты", - сказал Зеленский.

"Приходите, посмотрите, а потом давайте действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин", - обратился Зеленский к Трампу.

Украинский президент заверил, что главе Белого дома будут показывать реальность войны, и он сможет побывать в любом месте.

По мнению Зеленского, тогда Трамп поймет, что происходит на самом деле.

"Мы ничего готовить не будем, это не будет театр с подготовкой актеров на улицах и так далее. Мы этого не делаем, нам это не нужно. Вы можете пойти именно туда, куда хотите, в любой город, который подвергся атакам. Просто придите и поймите", — заявил Зеленский.

Как писал Главред, в этом же интервью Зеленский заявил, что сейчас на карту поставлена ​​безопасность всего мира, есть риск мировой войны. По его словам, полномасштабная война с Россией может обостриться, если Украина при поддержке своих союзников не выступит решительно против дальнейшего военного продвижения РФ.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину

В апреле оккупанты устроили несколько кровавых атак на Украину.

Как сообщал Главред, 13 апреля российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум. Ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки погибло 34 человека, еще 117 - получили ранения, среди которых и 4-летняя девочка. Одна ракета попала в здание университета, другая - в центр города.

Вечером 4 апреля РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.

Погибли 19 человек, более 70 человек были ранены. Среди погибших - 9 детей, также 12 детей получили ранения.

7 апреля состоялось прощание с детьми, которые погибли во время ракетного удара по городу.

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