"Говорил: "Я так люблю жизнь": в Кривом Роге попрощались с детьми, которых убила ракета

Четырех детей, убитых российской ракетой, провели в последний путь в Кривом Роге.

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В Кривом Роге попрощались с детьми, которых убила ракета/ коллаж: Главред, фото: "Свои. Кривой Рог"

Кратко:

В Кривом Роге попрощались с детьми, которых убила российская ракета 4 апреля

Состоялись похороны 7-летнего Радислава, 9-летнего Германа и 15-летних Алины и Даниила

В Кривом Роге в понедельник, 7 апреля, состоялось прощание с детьми, которые погибли во время ракетного удара по городу 4 апреля. Тогда баллистическая ракета с кассетными боеприпасами, которую запустили российские оккупанты, попала возле детской площадки рядом с жилыми многоэтажками. В результате удара погибли 19 человек, из которых 9 - дети.

Издание "Свои. Кривой Рог" рассказало о погибших детях и как проходило прощание с ними.

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Говорил родителям: "Я так люблю эту жизнь"

9-летний Герман Триполец вечером 4 апреля играл с друзьями во дворе, когда оккупанты нанесли удар ракетой. Мальчика пытались спасти врачи, однако травмы головы и легких были слишком серьезными.

В издании отмечают, что мать после предупреждения о ракете, которая летит на город, побежала во двор, чтобы позвать сына. Однако она не успела его позвать, ведь от сообщения об опасности до взрыва прошли считанные секунды.

"Я его крестила. Так жаль, что приходится еще и хоронить. Золотой ребенок. Он так любил жизнь. Говорил родителям: "Мамочка, папочка, я так люблю эту жизнь". Никогда не дебоширил, спокойный, уравновешенный. Всегда разговаривали с ним как со взрослым", - вспоминает крестная Германа.

Мальчик учился в 3 классе. Он был жизнерадостным ребенком, любил собирать "Лего", ездить с отцом на рыбалку, увлекался машинами. У него была старшая сестра Илона, ей 29.

"Он погиб вместе со своей девочкой. Он очень любил ее"

Также в Кривом Роге попрощались с Алиной Куценко и Даниилом Никитским, которым было по 15 лет. Они погибли вместе во дворе дома, куда оккупанты попали ракетой. Алина и Даниил встречались.

Они учились в 9 классе. Одноклассники девушки говорят: "Он очень любил ее".

Девочка была открытой и яркой, имела много друзей. Была талантливой, раньше занималась танцами. Училась в криворожском лицее №113. Она была единственным ребенком у родителей.

Даниил учился в криворожской гимназии №91.

"Он погиб вместе со своей девочкой. Очень добрый, мечтал о будущем, и так оборвать его жизнь...", - рассказала родственница Даниила Никитского Татьяна.

"Принял весь удар на себя"

В городе попрощались также с 7-летним Радиславом, которого убила российская ракета. 4 апреля семья на автомобиле возвращалась с дачи. В авто были папа Родион, мама Анна, Радислав, его младшая сестренка Аделина и прабабушка. Как рассказала бабушка Радислава Тая Борисовна, весь удар пришелся на Радислава.

"Эксперты нам говорили, он принял удар на себя. Удар пошел через торпеду на карбюратор. Мимо Ани, Родиона. У прабабушки голова вся ранена абсолютно. Аделиночка, мы находили у нее стекло даже на второй день. Родион должен сейчас лежать в больнице, но отпросился, потому что Анюта кормит Аделиночку", - рассказала бабушка.

Радислав умер в больнице. Его папа и 81-летняя прабабушка отпросились у врачей на похороны, несмотря на серьезные травмы. У отца погибшего мальчика контузия средней тяжести, разорванные барабанные перепонки, осколки в голове, глазу.

Бабушка мальчика рассказала, что он был очень радостным и светлым ребенком.

"Он так любил животных. Спасали ежика, искали ящериц, улиток. Он говорил: "Мамочка, посмотри, какое оно миленькое". Он приходил к дедушке, который имеет инвалидность II группы, и говорил, дедушка, подожди, я сейчас тебя поцелую и не будет болеть. Я не знаю, есть ли Бог на свете, можно ли забирать такого ребенка", - рассказала Тая Борисовна, бабушка Радислава.

Удар РФ ракетой по Кривому Рогу 4 апреля - что известно

Как сообщал Главред, РФ ударила ракетой по Кривому Рогу вечером 4 апреля. Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога. В результате вражеской атаки были повреждены многоэтажки. Возле эпицентра удара была детская площадка.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент призывает мир к действиям после ракетного удара по Кривому Рогу.

Погибли 19 человек, более 70 человек были ранены. Среди погибших - 9 детей, также 12 детей получили ранения.

Погибшие в Кривом Роге дети/ Инфографика: Главред

Кроме этого, после ракетного удара Кривой Рог атаковали БПЛА. Это произошло ближе к полуночи. Огнем были охвачены дома и инфраструктура, рассказали в ОВА. В результате этого удара погибла 56-летняя женщина, еще семь человек пострадали.

Напомним, в ночь на 5 апреля РФ запустила по Украине почти 100 дронов и ракету. В Кривом Роге почти два десятка человек погибли, среди них девять детей.

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