У Путина нагло отрицают удар по гражданским в Кривом Роге

Кратко:
- Спикер Путина оправдал удар по Кривому Рогу тем, что Россия якобы наносит удары только по военным объектам
- Россия поддерживает идею перемирия с Украиной, но для этого нужно решить "ряд вопросов"
Россия якобы наносит удары только по военным объектам, и так было во время обстрела Кривого Рога. Никаких ударов по социальным объектам страна-агрессор якобы не наносит. Такое циничное заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
Во время общения с журналистами Пескова спросили о возможной ошибке российской разведки во время ракетного удара по Кривому Рогу, где погибли 20 человек, среди которых 9 детей. Представитель Кремля посоветовал ориентироваться на заявления российского Минобороны, ведь Россия, по его словам, не бьет по гражданским объектам.
"Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным или околовоенным целям. Никаких ударов по социальным объектам не наносилось", - цинично заявил Песков.
После атаки по Кривому Рогу 4 апреля россияне придумали оправдание убийству украинских детей, заявив, что били ракетой в фугасном снаряжении, направленную якобы на место совещания украинских военных.
Также журналисты спросили Пескова, поддерживает ли Россия перемирие с Украиной. Он ответил, что "Путин действительно поддерживает идею", но для этого необходимо решить ряд вопросов, которые "висят в воздухе, и пока ответов на них никто не дал".
Кроме этого, Песков также повторил традиционную пропагандистскую риторику о "денацификации и демилитаризации" Украины. А по вопросу перемирия, который подчеркивает президент США Дональд Трамп, Песков ответил, что это касается "неподконтрольности киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских националистических подразделений, которые просто не слушаются Киева".
Смотрите видео прилета по ресторану Кривом Роге, где якобы было "много офицеров ВСУ":
Ракетный удар РФ по Кривому Рогу - новости по теме
Напомним, 4 апреля Россия атаковала Кривой Рог баллистической ракетой, в результате чего погибли 20 человек, среди которых 9 детей. Более 60 человек получили ранения.
Президент Зеленский осудил замалчивание ответственности России за трагедию и призвал к усилению давления на Москву. В результате атаки были повреждены многоэтажки, возле эпицентра находилась детская площадка.
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Россией по завершению войны в Украине. Также Трамп отметил, что не поддерживает бомбардировки и выразил обеспокоенность из-за многочисленных жертв среди молодых людей.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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