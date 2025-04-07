Трамп удивил заявлением о бомбардировке Украины Россией

Президент США отметил, что продолжаются переговоры с Россией по завершению войны против Украины.

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Трамп сделал заявление о бомбардировке Украины Россией/ коллаж: Главред, фото: "Свои. Кривой Рог", Офис президента Украины, минобороны России

Кратко:

Трамп заявил, что США говорят с РФ о завершении войны

Он отметил, что бомбардировки Украины продолжаются

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают разговаривать со страной-агрессором Россией о завершении войны в Украине.

Об этом он сказал журналистам в воскресенье, 6 апреля, на борту самолета Air Force One, сообщает Associated Press.

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Также в ответ на вопросы журналистов Трамп отреагировал на удары России по Украине. Он не обвинил Россию прямо в продолжении ударов, а просто сказал, что "бомбардировки продолжаются и продолжаются" и что он "не любит бомбардировок".

"Мы говорим с Россией. Мы бы хотели, чтобы они остановились. Я не люблю бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. И каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. И это ужасная вещь, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом, сто процентов", - отметил Трамп.

Дональд Трамп/ скрин

Смотрите видео комментария Трампа:

Переговоры Украины, США и России по миру - последние новости

Ранее экономист отметил, что Трамп может сильно ударить по РФ, она потеряет десятки млрд долларов. По словам доктора экономических наук, соучредителя Европейского центра анализа и стратегий Владислава Иноземцева, такой шаг Трампа может стать сильным ударом по экономике страны-агрессора России.

Как ранее сообщал Главред, Трамп заинтриговал заявлением о том, что Зеленский и Путин готовы заключить сделку. Трамп утверждает, что продолжаются "очень хорошие разговоры" по урегулированию войны в Украине.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в США уже поняли, что РФ не стремится к миру. Сейчас идет работа по разработке механизма, как контролировать соблюдение режима тишины, отметил Ермак.

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