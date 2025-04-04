Зеленский и Путин готовы заключить соглашение: Трамп заинтриговал заявлением

Трамп утверждает, что продолжаются "очень хорошие разговоры" об урегулировании войны в Украине.

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Трамп считает, что Зеленский и Путин готовы заключить сделку / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скраншот из видео в YouTube, kremlin.ru

Ключевые тезисы Трампа:

Зеленский и Путин готовы договориться о прекращении огня

Продолжаются очень хорошие разговоры по Украине и России

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин готовы заключить соглашение о прекращении огня в Украине. В переговорах между сторонами уже есть сдвиги. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту самолета, направляясь из Вашингтона в Майами.

По его словам, между сторонами уже ощутимы сдвиги в переговорах по войне в Украине. В то же время Трамп раскритиковал Европу, заявив, что ей не удалось достичь прогресса в отношениях с Кремлем. Он подчеркнул, что нынешнее состояние диалога обнадеживает.

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"Он готов заключить сделку", - сказал Трамп, имея в виду президента Зеленского.

Также президент США уточнил, что разговаривал с Владимиром Зеленским "не так давно".

"И я думаю, что Путин готов пойти на сделку", - отметил Трамп.

На просьбу прокомментировать визит в США представителя РФ Кирилла Дмитриева Трамп заявил, что не обсуждает конкретных лиц.

"Просто скажу, что сейчас ведутся очень хорошие разговоры по теме Украина - РФ", - добавил он.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Прекращение огня между Украиной и РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, администрация Дональда Трампа разочарована затягиванием переговоров Кремлем и признает, что прекращения огня между Украиной и Россией до Пасхи (20 апреля) не будет. По данным The Telegraph, в Белом доме обсуждают, как усилить давление на Москву и Киев, чтобы добиться соглашения.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекратить огонь с Россией можно уже в ближайшие недели или месяцы, если усилить давление на агрессора. Во время рабочего визита в Черниговскую область он отметил, что хотя Украина, Европа и США имеют разные взгляды на отдельные вопросы, они едины в стремлении к скорейшему завершению войны.

Кроме этого, президент Дональд Трамп заявил, что "полного прекращения огня" можно достичь уже скоро. В то же время Кремль выдвигает условия, в частности - отмена украинского указа о запрете переговоров.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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