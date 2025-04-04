Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Зеленский и Путин готовы заключить соглашение: Трамп заинтриговал заявлением

Руслана Заклинская
4 апреля 2025, 16:39обновлено 4 апреля, 17:21
318
Трамп утверждает, что продолжаются "очень хорошие разговоры" об урегулировании войны в Украине.
Зеленский и Путин готовы заключить соглашение: Трамп заинтриговал заявлением
Трамп считает, что Зеленский и Путин готовы заключить сделку / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скраншот из видео в YouTube, kremlin.ru

Ключевые тезисы Трампа:

  • Зеленский и Путин готовы договориться о прекращении огня
  • Продолжаются очень хорошие разговоры по Украине и России

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин готовы заключить соглашение о прекращении огня в Украине. В переговорах между сторонами уже есть сдвиги. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту самолета, направляясь из Вашингтона в Майами.

По его словам, между сторонами уже ощутимы сдвиги в переговорах по войне в Украине. В то же время Трамп раскритиковал Европу, заявив, что ей не удалось достичь прогресса в отношениях с Кремлем. Он подчеркнул, что нынешнее состояние диалога обнадеживает.

видео дня

"Он готов заключить сделку", - сказал Трамп, имея в виду президента Зеленского.

Также президент США уточнил, что разговаривал с Владимиром Зеленским "не так давно".

"И я думаю, что Путин готов пойти на сделку", - отметил Трамп.

На просьбу прокомментировать визит в США представителя РФ Кирилла Дмитриева Трамп заявил, что не обсуждает конкретных лиц.

"Просто скажу, что сейчас ведутся очень хорошие разговоры по теме Украина - РФ", - добавил он.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Прекращение огня между Украиной и РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, администрация Дональда Трампа разочарована затягиванием переговоров Кремлем и признает, что прекращения огня между Украиной и Россией до Пасхи (20 апреля) не будет. По данным The Telegraph, в Белом доме обсуждают, как усилить давление на Москву и Киев, чтобы добиться соглашения.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекратить огонь с Россией можно уже в ближайшие недели или месяцы, если усилить давление на агрессора. Во время рабочего визита в Черниговскую область он отметил, что хотя Украина, Европа и США имеют разные взгляды на отдельные вопросы, они едины в стремлении к скорейшему завершению войны.

Кроме этого, президент Дональд Трамп заявил, что "полного прекращения огня" можно достичь уже скоро. В то же время Кремль выдвигает условия, в частности - отмена украинского указа о запрете переговоров.

Читайте также:

Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин режим прекращения огня Переговоры о прекращении огня Тридцатидневное прекращение огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В США уже поняли, что РФ не стремится к миру - Ермак

В США уже поняли, что РФ не стремится к миру - Ермак

17:41Политика
РФ может пойти в новое наступление: у Трампа сделали важное заявление

РФ может пойти в новое наступление: у Трампа сделали важное заявление

17:27Мир
Зеленский и Путин готовы заключить соглашение: Трамп заинтриговал заявлением

Зеленский и Путин готовы заключить соглашение: Трамп заинтриговал заявлением

16:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 5 апреля: Близнецам - хорошая новость, Водолеям - интересный вечер

Гороскоп на завтра 5 апреля: Близнецам - хорошая новость, Водолеям - интересный вечер

Муж Заворотнюк привез дочь на могилу матери: как она выглядит

Муж Заворотнюк привез дочь на могилу матери: как она выглядит

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

В НАТО сказали, может ли Украина проиграть в войне с РФ

В НАТО сказали, может ли Украина проиграть в войне с РФ

Последние новости

18:22

"Не ест и не спит": жена Джастина Бибера призвала молиться за его здоровье

18:08

"Это уже стыдно": Анастасия Цимбалару поразила своим признанием

17:46

Цена летит в пропасть: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

17:41

В США уже поняли, что РФ не стремится к миру - Ермак

17:40

Доллар ушел в крутое пике: НБУ обвалил курс до самого низкого уровня за полгода

Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕСУкраине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС
17:39

Контракт 18-24 набирает обороты: как готовят новобранцев

17:38

Еще в 2022 году: Олег Винник вышел на связь и ошеломил своим решением

17:27

РФ может пойти в новое наступление: у Трампа сделали важное заявление

16:41

Придут беды и неприятности: что нельзя делать 5 апреля, приметы

Реклама
16:41

Будут цвести все лето на зависть соседям: как правильно обрезать розы

16:39

Зеленский и Путин готовы заключить соглашение: Трамп заинтриговал заявлением

16:25

Проще, чем кажется: как убрать лишнюю соль из супа

16:22

Если РФ будет тянуть время, то Трамп прекратит переговоры с Москвой - Рубио

15:46

В ЕС боятся дополнительных проблем из-за членства Украины: в ВРУ объяснили почему

15:30

Зачем 5 апреля проветривать дом: какой праздник и день ангела

15:28

Женщины в трех регионах Украины смогут получить финансовую помощь: кто в списке

15:16

Какие 4 растения нужно обрезать в апреле: к лету будут бурно цвести

15:10

Кубок Украины по футболу перезагружается: все подробности

14:35

Ввод иностранных войск в Украину: СМИ узнали о важных переговорах в Киеве

14:35

Кто богат: только самые сообразительные найдут богача за 5 секунд

Реклама
14:23

Состоится ли пасхальное перемирие: на какую хитрость может пойти РФ

14:19

Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги: в Минэнерго четко ответили

13:51

Снег, штормовой ветер и заморозки: сколько продержится похолодание в Украине

13:40

Жесткий удар по Трампу: Китай вводит дополнительные пошлины для США

13:34

Некоторым пенсионерам могут заблокировать карты: в чем причина

13:31

"Сила сдерживания": посол о вероятности ввода иностранных войск в Украину

13:23

Армия РФ штурмует острова Днепра на Херсонщине с большими потерями - Атеш

12:50

Расширение зоны активных боев: известно, где россияне хотят прорвать границу

12:47

Появятся ли в Украине иностранные войска и как спутают карты России на поле боя: интервью с Шамшуром

12:44

В Мелитополе уничтожен броневик с боевиками Кадырова: ГУР сообщило детали

12:42

Угроза развала НАТО: прогноз вероятности выхода США из АльянсаВидео

12:37

"Постоянно разные женщины": Ефросинина отреагировала на слухи об изменах мужа

12:31

Как новые тарифы Трампа повлияют на курс доллара в Украине: прогноз банкира

12:17

Налетят метели и ударят заморозки: какие области накроет зимняя погода

12:16

Уильям нанял адвокатов по разводу: принц принял шокирующее решение для дворца

12:03

Оккупанты готовятся к отражению возможных атак ВСУ в Крыму, но есть нюанс - СМИ

11:47

Под Москвой гремели взрывы: в ЦПД сообщили об ударе дронов по РФ

11:47

Падала в обмороки: коллега Заворотнюк рассказал о жести на съемках "Няни Вики"

11:25

Молоко будет храниться намного дольше: что нужно добавить в бутылку

11:20

Трамп может сильно ударить по РФ, она потеряет десятки млрд долларов – экономист

Реклама
11:08

Оккупанты попали в засаду ВСУ в Донецкой области: СМИ сообщили детали

11:04

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - унижения, Тиграм - испытания

11:04

Инсайдер сообщил о вражде сыновей Бекхемов: что происходит

10:43

Посланник Путина выдвинул наглое обвинение в адрес Киева после переговоров в США

10:39

"Копейки" больше не будет: глава НБУ рассказал о тираже новой монеты

10:24

Сын Анастасии Заворотнюк перестал выходить на связь - росСМИ

09:48

Россия выпустила по Украине почти 80 Шахедов: известны последствия атакиФотоВидео

09:36

В НАТО сказали, может ли Украина проиграть в войне с РФ

09:35

В Днепре чиновника взорвали в авто вместе с женой: СМИ узнали имя пострадавшего

09:26

"Максимум полгода": Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья после операции

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять