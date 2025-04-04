Состоится ли пасхальное перемирие: на какую хитрость может пойти РФ

На каких условиях настаивает Кремль для начала переговоров.

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Состоится ли прекращение огня 20 апреля / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Кратко о главном:

США стремятся заключить перемирие в Украине до 20 апреля

Россия имитирует переговоры, усиливая атаки

Почему Трамп разъярен действиями Путина

США пытаются заключить соглашение о прекращении огня в войне России против Украины до 20 апреля - в этом году на эту дату приходится Пасха как в западном, так и в православном мире, сообщает Bloomberg.

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Вашингтон все еще надеется, что масштабное прекращение боевых действий можно будет реализовать в ближайшие недели, несмотря на то, что РФ усиливает атаки на украинские города и демонстрирует неготовность к компромиссам.

"Я считаю, что мы достаточно скоро достигнем полного прекращения огня", - сказал президент Дональд Трамп.

Несмотря на заявления о готовности к миру, Россия, по словам западных дипломатов, лишь создает видимость переговорного процесса. Она не придерживается даже базовых обязательств по прекращению ударов по критической инфраструктуре, одновременно активизируя атаки беспилотниками накануне потенциальных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: "Нужны новые решения и новое давление на Москву, чтобы положить конец этим ударам и этой войне".

Требования Москвы

По данным источника, Кремль выдвигает требования, в частности настаивает на отмене украинского указа, который запрещает любые переговоры с Россией.

В конце апреля запланировано проведение Международной мирной конференции. Она должна закрепить договоренности между Украиной и Россией при участии США, Китая, ряда европейских государств и стран Глобального юга. В этот период также предусмотрен обмен пленными по формуле "всех на всех".

Ожидается, что мирное соглашение будет подписано до 9 мая. В августе в Украине должны состояться президентские выборы, а затем - парламентские.

Наказание, если Кремль не пойдет на соглашение

Если же Россия откажется от перемирия, США готовы действовать. Президент Дональд Трамп выразил возмущение последними высказываниями Владимира Путина о "внешнем управлении Украиной" и пригрозил ввести таможенные пошлины на российскую нефть.

Президент Финляндии Александр Стубб после длительной семичасовой встречи с Трампом сообщил, что Соединенные Штаты разрабатывают новый пакет санкций против РФ - на случай, если та не согласится на прекращение огня или нарушит достигнутые договоренности.

Переговоры о прекращении огня - что известно

Как сообщал Главред, Украина и Россия "близки" к полному прекращению огня. Для такого шага необходимо согласовать условия двух стран. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

Кроме того, эксперты Института изучения войны говорили, что Россия вряд ли согласится на полное прекращение огня без каких-либо условий в течение трех недель.

Кроме этого, Трамп установил Путину "психологический дедлайн" по прекращению огня в Украине. Президент США отметил, что давно и хорошо знает Путина. Также глава Штатов выразил уверенность, что лидер Кремля не откажется от намерения заключить мирное соглашение.

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