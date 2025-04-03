'Как рыба в воде': генерал НАТО назвал удары ВСУ по РФ 'экстремально эффективными'

Генерал Каволи считает передачу Украине систем Patriot историей успеха.

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Дальнобойные удары ВСУ по России являются экстремально эффективными / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны, Командование ВС

Главные тезисы Каволи:

Удары ВСУ дальнобойным оружием по России были экстремально эффективными

Оружие, предоставленное США, показало высокую эффективность видео дня

Предоставление Украине систем Patriot - это история успеха

Дальнобойные удары Украины по территории РФ с использованием западных ракет оказались чрезвычайно эффективными. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам.

"Они (удары - Главред) были экстремально эффективными. Я мог бы рассказать об этом на закрытом заседании, но Соединенные Штаты производят очень хорошее оружие, и именно то, которое мы передали, оказалось очень, очень эффективным, и я был бы рад поговорить с вами о некоторых вещах, которые они сделали с его помощью", - сказал генерал.

Каволи назвал передачу Украине систем Patriot историей успеха. По его словам, украинские военные быстро освоили их и даже усовершенствовали некоторые методы применения.

"Честно говоря, в начале я немного сомневался. Это сложная система. Мы долго-долго тренировали ребят, чтобы они могли ею управлять. Украинцы доверили системы своим лучшим людям, и они влились в нее, как рыба в воду. И на самом деле, мы научились некоторым их методам работы прямо сейчас", - отметил он.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, после перерыва в ночь на 1 апреля Россия возобновила массированные атаки на Украину. Согласно прогнозам бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, враг мог накопить беспилотники для новых ударов.

Уже 2 апреля Россия осуществила новую массированную атаку - выпустила 74 дрона по Украине. Харьков стал основной целью, на него было направлено не менее 14 ударных беспилотников.

Как сообщал Главред, разведка НАТО зафиксировала активное производство ракет в России, несмотря на снижение количества ракетных ударов в последнее время. Россия накапливает ракеты для новых массированных атак по Украине.

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Кто такой Кристофер Каволи Кристофер Джерард Каволи - американский военный деятель, генерал армии США. Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, пишет Википедия. О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьезными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.

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