Украинские военные уничтожили 4 вертолета РФ в Белгородской области

Враг использовал вертолеты для атак целей на земле.

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ССО доказали врагу, что у него нет недосягаемых целей / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео, ВМС ВС Украины

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ССО уничтожили два Ка-52 и два Ми-8 врага

Все вертолеты уничтожены ракетными ударами

Силы специальных операций во взаимодействии с ГУР МО, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области страны-агрессора России. Об этом сообщили в Telegram ССО.

Все борта врага украинские защитники уничтожили ракетными ударами в тыл РФ, где была создана площадка для подскока авиации - замаскированная позиция для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины.

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Противник надеялся, что недостижим в тылу, однако ССО вместе с другими защитниками доказали, что для Украины нет ничего недостижимого в борьбе с агрессором.

"Ка-52 – ударный вертолет, который враг использует для разведки и атак целей на земле. Транспортные вертолеты Ми-8 войска противника используют для перевозки личного состава и грузов, а также для поддержки наземных операций", – говорится в сообщении.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео уничтожения вертолетов РФ:

Уничтожение российских Ми-8 - последние новости

Напомним, Главред писал, что оснащенные ракетами морские дроны Magura V5 31 декабря 2024 года уничтожили в Черном море два российских вертолета Ми-8 и еще один получил повреждения.

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свита рассказал детали исторической операции.Он отметил, что вероятнее всего ракета, поразившая российские вертолеты, была с тепловой головкой самонаведения.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что дроны Magura V5 неоднократно атаковали вражеские воздушные силы. Однако раньше оккупационная техника все же могла долетать до береговой линии, хоть и с повреждениями. В рамках этой операции впервые вертолет был сбит, он упал в воду. То есть факт уничтожения воздушной цели над акваторией Черного моря зафиксирован.

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Что такое Силы специальных операций ВСУ ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

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