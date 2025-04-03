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РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе

Руслана Заклинская
3 апреля 2025, 21:18обновлено 3 апреля, 21:53
2011
Россия не только производит ракеты, но и закупает дополнительные боеприпасы у Северной Кореи, рассказал высокопоставленный чиновник НАТО.
РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: в НАТО предупредили об угрозе
Россия накапливает ракеты для нового удара / Коллаж: Главред, фото: Командование ПС, 126 отдельная бригада территориальной обороны, Главред

Кратко:

  • Россия продолжает производить значительное количество ракет и закупает их у КНДР
  • РФ уменьшила использование ракет из-за атак дронов-камикадзе
  • Враг накапливает ракеты, чтобы потом нанести мощные удары

Разведка НАТО фиксирует активное производство ракет в России. Враг накапливает ракеты будущих атак, несмотря на уменьшение ракетных ударов в последнее время. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Альянса во время министерского заседания в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Мы видим сейчас то, что видели и раньше, когда россияне замедляют авиаудары дальнего радиуса действия, в это время накапливают запасы, чтобы потом применить ее в массированных ударах. Потому что массированные удары имеют очень значительное военное значение и влияние на моральный дух. Если они происходят каждые пару недель, это имеет эффект. Поэтому похоже, что речь идет о накоплении тактических запасов, чтобы потом использовать их в больших количествах", - рассказал он.

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По его словам, РФ уменьшила использование ракет из-за эффективного применения дронов-камикадзе. Это позволяет оккупантам временно сократить ракетные атаки, но не снимает потребности в массированных ударах в будущем.

"Россияне значительно улучшили свою тактику использования дронов-камикадзе, они более эффективно их используют. Это приводит к тому, что уменьшается потребность в больших ракетных ударах", - пояснил чиновник НАТО.

Кроме собственного производства, Россия также закупает ракеты у Северной Кореи.

"Без сомнения, Россия продолжает производить большое количество ракет и баллистических ракет, и они покупают дополнительное количество у Северной Кореи. Они, безусловно, продолжают их производить и накапливать", - добавил чиновник, ссылаясь на разведывательные данные.

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Откуда и чем РФ бьет по Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 1 апреля Россия не наносила удары дронами-камикадзе по Украине. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что враг накапливает беспилотники для будущих массированных атак.

Однако после однодневной паузы Россия осуществила массированную атаку на Украину, выпустив 74 беспилотника, из которых 54 - "Шахеды". Под прицелом оказался Харьков, куда враг направил по меньшей мере 14 дронов.

Как сообщал Главред, вечером 2 апреля Россия второй раз за день атаковала Харьков ударными дронами "Шахед". По данным мэра города Игоря Терехова, удары пришлись на частный сектор Киевского района. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано не менее 14 ударов.

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Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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