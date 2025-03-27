Мощная вспышка и громкий взрыв: в Полтаве пропал свет после прилетов

В Полтаве было несколько вражеских ударов.

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РФ атаковала Полтаву Шахедами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса, ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ атаковала Полтаву "Шахедами"

После "прилетов" в городе пропал свет

Российские оккупанты атаковали Полтаву ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы. Это подтвердил председатель Полтавской ОВА Владимир Когут.

"Полтавская община под атакой вражеских БпЛА. Предварительно есть попадания. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Детали выясняем", - написал он. видео дня

Известно, что после одного из взрывов в городе частично исчез свет.

Смотрите видео атаки на Полтаву:

РФ атаковала Полтаву Шахедами / фото: скриншот

Впоследствии Когут добавил, что было попадание в промзону в черте города.

"На эту минуту информации о пострадавших не поступало. Энергоснабжение постепенно восстанавливается. Угроза вражеских ударов продолжается", - написал он.

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Как сообщал Главред, около 21:00 Харьков подвергся массированной атаке российских дронов типа "Шахед". В результате взрывов, по предварительной информации, пострадали 9 человек, в том числе 12-летняя девушка. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед" во время футбольного матча. Один из дронов упал возле футбольного поля, заставив игроков покинуть поле.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что РФ использует тактику "роев Шахедов", концентрируя большое количество дронов на одну локацию для пробития ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по Украине. Он считает, что на фоне таких атак неуместно и неполезно говорить об ослаблении давления на Россию.

"Ни одна страна не должна через такое проходить. И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и тому подобное. Россия убивает каждый день и затягивает эту войну", - подчеркнул глава государства.

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