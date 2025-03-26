Все разбегались и падали на землю: РФ атаковала Харьков во время футбольного матча

В результате атаки на Харьков пострадали минимум 8 человек, среди них есть ребенок.

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РФ атаковала Харьков во время футбольного матча / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед". Вражеские дроны летели на город прямо во время футбольного матча. Один из них упал возле футбольного поля. Видео уже разлетелось в Сети.

На кадрах видно, как футболисты пытаются как можно скорее покинуть поле, так как услышали звук "Шахеда". Однако атака произошла еще в момент, когда они были на открытом поле. Многие люди попадали на землю после удара.

Смотрите видео с атакой "Шахедов" на Харьков:

РФ атаковала Харьков во время футбольного матча / фото: скриншот

видео дня

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что РФ начала применять точечно "тактику роев Шахедов". Это же произошло и в Харькове.

"Враг концентрирует большое количество дронов для атаки на один населенный пункт или локацию с целью продавить ПВО. Удары по гражданским должны прекратиться и закрывать на них глаза не получится", - написал он.

Премьер Украины Денис Шмыгаль акцентировал на том, что РФ продолжает террор против Украины, что указывает лишь на нежелание идти к миру.

"Россия не стремится к миру, Россия продолжает террор против Украины, нанося удары по мирным городам. Должны вместе с партнерами достичь справедливого мира и наказания агрессора", - написал он.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные атаки "Шахедами" по Украине.

"Обычные украинские города: Харьков, Сумы, Днепр. Обычная жизнь и российские удары, которых никогда не должно быть. Каждые сутки в Украине - это масштабные атаки ударными дронами, большинство из которых "Шахеды". Это Иран научил Россию производству таких ударных дронов. Сегодня уже более десятка дронов ударили по нашему Харькову - одному из крупнейших городов Украины. Повреждены обычные дома, по состоянию на сейчас пострадало 8 человек, в том числе и 12-летняя девочка. Ни одна страна не должна через такое проходить. И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и тому подобное. Россия убивает ежедневно и затягивает эту войну", - написал президент.

Зеленский акцентировал на том, что американское предложение безусловного прекращения огня лежит на столе уже полмесяца, но РФ не соглашается на это.

"Нужно давление на Россию, чтобы уберечь жизни людей и чтобы дипломатия работала быстрее и полнее. Без давления на Россию не будет результата", - подытожил он.

Что известно о пострадавших на Харьковщине

В Нацполиции отметили, что в Харькове прогремело более 10 взрывов. В результате атаки были повреждены склады, гражданское предприятие, жилые дома и машины. В областном центре пострадали 8 человек, среди них двое детей - 14-летняя девочка и 5-летний мальчик.

Также известно, что "Шахед" разрушил частный дом в Золочевской общине, были повреждены еще по меньшей мере 12 частных домов и хозяйственные постройки. Пострадали 26-летний мужчина и его 18-летняя сестра. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным председателя ОВА Олега Синегубова всего в поселке Золочев пострадали по меньшей мере 7 человек. Трое получили взрывные ранения, еще четверо - острую реакцию на стресс. Известно, что среди раненых есть женщины 60 и 67 лет.

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