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"РФ убивает каждый день": Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по Украине

Руслана Заклинская
27 марта 2025, 00:29
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Президент считает, что на фоне таких атак неуместно и неполезно говорить об ослаблении давления на Россию.
'РФ убивает каждый день': Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по Украине
Зеленский призвал усилить давление на РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС

Что сказал Зеленский:

  • РФ атакует обычные украинские города - Харьков, Сумы и Днепр
  • На фоне таких атак неуместно говорить об ослаблении давления на Россию или отмене санкций
  • Без давления на Россию не будет результата в прекращении войны

Россия наносит удары по обычным украинским городам - Харькову, Днепру и Сумах. На фоне таких атак неуместно говорить об ослаблении давления на РФ или отмене санкций. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские атаки по городам Украины в вечернем обращении.

"Обычные украинские города: Харьков, Сумы, Днепр. Обычная жизнь и российские удары, которых никогда не должно быть. Каждые сутки в Украине - это масштабные атаки ударными дронами, большинство из которых "шахеды". Это Иран научил Россию производству таких ударных дронов", - отметил он.

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Зеленский сообщил, что уже более десятка дронов ударили по Харькову, повреждены несколько домов. В результате ударов РФ пострадали 8 человек, среди которых 12-летняя девочка.

"Ни одна страна не должна через такое проходить. И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и тому подобное. Россия убивает каждый день и затягивает эту войну", - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что американское предложение о безусловном прекращении огня уже полмесяца находится "на столе". По его словам, без давления на Россию не будет результата.

  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС

Атаки РФ по городам Украины 26 марта - последние новости

Как сообщал Главред, около 21:00 Харьков подвергся массированной атаке российских дронов типа "Шахед". В результате взрывов, по предварительной информации, пострадали 9 человек, в том числе 12-летняя девушка. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед" во время футбольного матча. Один из дронов упал возле футбольного поля, заставив игроков покинуть поле.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что РФ использует тактику "роев Шахедов", концентрируя большое количество дронов на одну локацию для пробития ПВО.

Кроме этого, вечером 26 марта Днепр оказался под массированной атакой "Шахедов". В результате ударов произошли несколько пожаров, в частности вспыхнули авто и объекты инфраструктуры.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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