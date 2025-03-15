Путин оттягивает время: Стармер сделал заявление о прекращении огня в Украине

Ключевые тезисы:
- Путин несерьезно относится к миру
- Нужно усилить экономическое давление на Россию, чтобы прекратить войну
- Миру нужны действия, а не пустые слова
Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя позволять "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The Guardian.
"Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа", - сказал он.видео дня
По его словам, полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин несерьезно относится к миру.
"Если Россия наконец сядет за стол переговоров, мы должны быть готовы наблюдать за прекращением огня, чтобы убедиться, что это будет серьезный и длительный мир, если же нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны", - подчеркнул британский премьер.
Он также добавил, что российский диктатор пытается оттянуть время, говоря, что должно быть проведено тщательное исследование, прежде чем прекращение огня станет возможным.
"Но миру нужны действия, а не исследования или пустые слова и бессмысленные условия", - отметил Стармер.
Прекращение огня в Украине - что известно
Как сообщал Главред, Путин передал президенту США Дональду Трампу свое предложение по прекращению огня в Украине через специального представителя Трампа. Кремль сохраняет "осторожный оптимизм" относительно возможности достижения соглашения.
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин также заявил, что согласен на прекращение боевых действий, но только при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру".
В то же время, госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто в течение нескольких дней, если Москва на это согласится.
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Кир Стармер - что о нем известно
Сэр Кир Родни Стармер - британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016-2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.
По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал все возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха.
Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твердой поддержки Украины в отражении российского вторжения.
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