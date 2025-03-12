В Третьей штурмовой сделали громкое заявление о 30-дневном прекращении огня

Ключевые тезисы:
- Во время АТО/ООС россияне неоднократно нарушали временное прекращение огня
- Сейчас не предусмотрено никакой ответственности для РФ за нарушение режима прекращения огня
Украинские военные не верят в то, что 30-дневное прекращение огня на линии соприкосновения будет эффективным. Об этом написал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram.
Он напомнил, что во время АТО/ООС россияне неоднократно нарушали временное прекращение огня.
"А динамика боевых действий, средства, которые использовались - и рядом не стояли с современной войной", - подчеркнул Жорин.
Заместитель командира добавил, что пока не предусмотрено никакой ответственности для РФ за нарушение режима прекращения огня.
"Поэтому переходим к основному вопросу: какая ответственность предусмотрена за нарушение тишины? Экономические санкции России (не действуют - Главред). Эффективными могут быть только предохранители на поле боя в виде вооружений от США. Пока ничего не слышал об ответственности вообще. А без этого чисто поговорить", - резюмировал он.
Прекращение огня - последние новости
Как писал Главред, 11 марта состоялась встреча Украины и США в Саудовской Аравии. Стороны обсуждали возможность заключения мирного соглашения для завершения российско-украинской войны. Киев поддержал инициативу Вашингтона, направленную на прекращение огня на 30 дней.
Тридцатидневное перемирие, которое предложили представители США на встрече в Саудовской Аравии, предусматривает не только прекращение огня на линии фронта, но и отказ от воздушных атак. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, отметив, что речь идет о комплексном перемирии.
Между тем украинским военным трудно представить, каким может быть гипотетическое перемирие. Они даже сомневаются в его возможности. Старший сержант Сергей с позывным "Дед" напомнил, что и раньше, во время АТО, россияне нарушали режим прекращения огня, а "сейчас масштабы несопоставимы".
Сомнения относительно возможного перемирия выразил и полковник Владислав Селезнев. По его словам, вряд ли кто-то может обеспечить это перемирие на линии более 1200 километров активных боевых действий, а также его контролировать.
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Кто такой Максим Жорин
Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.
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