Трамп поставил Путину ультиматум с конкретным сроком: что ждет Россию

Если Путин откажет Трампу в вопросе прекращения огня в Украине, то Россию ждут серьезные последствия, отметил Коваленко.

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Путину дали срок до начала следующей недели / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем сказал Коваленко:

США имеют инструменты давления на Россию, если она откажется от прекращения огня

Снижение цен на нефть станет значительным ударом для РФ

Путин должен ответить Трампу до начала следующей недели

11 марта в Саудовской Аравии состоялись мирные переговоры между Украиной и США, во время которых было достигнуто соглашение о 30-дневном прекращении огня. Теперь ожидается реакция России, и если она откажется, Дональд Трамп имеет варианты ответа. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в интервью 24 Каналу рассказал, какие шаги может предпринять президент США, если Владимир Путин откажется от перемирия.

По его словам, США имеют инструменты давления на Москву, и одним из возможных вариантов является личный разговор Трампа с Путиным, о чем сам американский лидер уже заявил.

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"Это ставка на то, что Путин не сможет отказать Трампу, поскольку оскорбит президента США и получит мощный ответ. Поэтому и ставится такой предохранитель", - подчеркнул руководитель ЦПД.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что полная остановка экспорта российской нефти лишит Москву финансирования для ведения войны. Однако для этого США должны действовать совместно с Европой, ведь санкции против российского нефтяного сектора должны поддержать европейские государства.

Снижение цен на нефть хотя бы до 40 долларов за баррель станет дополнительным ударом по российской экономике.

"Способны ли Соединенные Штаты Америки влиять таким образом на цены, остается открытым вопросом. Разговоры об этом велись, но они пока не повлияли на решение ОПЕК. К сожалению, эта дискуссия исчезла из информационного поля", - подчеркнул Андрей Коваленко.

Он добавил, что теперь ожидается ответ Кремля. Путину дали срок до конца недели - начала следующей.

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Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто уже через несколько дней, если Москва на это согласится.

Украинские военные скептически относятся к возможности перемирия, поскольку трудно представить, как на большой линии фронта сотни тысяч военных с обеих сторон внезапно прекратят боевые действия. Старший сержант с позывным "Дед" отметил, что контроль за таким процессом будет чрезвычайно сложным.

Тридцатидневное перемирие, которое предложили представители США на встрече в Саудовской Аравии, предусматривает не только прекращение огня на линии фронта, но и отказ от воздушных атак. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, отметив, что речь идет о комплексном перемирии.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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