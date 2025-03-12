Путин в военной форме появился якобы на Курщине и заговорил о 'буферной зоне'

Лидер РФ провел в Курской области совещание с командованием.

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Путин якобы посетил Курскую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Путин якобы посетил Курскую область

Российский диктатор провел совещание с командованием

Путин приказал "разгромить противника" и относиться к украинским пленным, как к террористам

Российский диктатор Владимир Путин якобы совершил первый визит в Курскую область после захода Вооруженных сил Украины на территорию региона. Соответствующие видео начали распространяться в социальных сетях в среду, 12 марта.

На кадрах видно, как Путин выходит из автомобиля и встречается с начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым. Примечательно, что на видео он одет в военную форму.

видео дня

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время визита Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск.

Герасимов утверждает, что российская армия якобы вернула под контроль 86% территорий, которые занимали украинские силы. Он также заявил, что "Киев хотел создать стратегический плацдарм в регионе для оттягивания российских войск с Донбасса", но эти планы, мол, провалились.

Путин, в свою очередь, поставил задачу российской армии "разгромить противника" в кратчайшие сроки. Также он поручил проработать вопрос создания "зоны безопасности" вдоль границы.

Отдельно диктатор заявил, что к захваченным в плен украинским военным в Курской области российские оккупанты должны относиться как к "террористам".

Смотрите видео, где российский диктатор якобы прибыл в Курскую область:

Путин появился на Курщине / Фото: скриншот

Что говорят в СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что визит Путина имеет исключительно пропагандистский характер, поскольку Курщина является личным унижением для российского диктатора.

"Путин решил угрожать, одел военную форму, заговорил о "буферной зоне", а все потому, что Курщина для него является личным унижением и теперь Путин будет пытаться играть в повышение ставок перед США накануне разговора", - написал Коваленко.

Ситуация на Курщине - последние новости

Напомним, украинские войска, вероятно, организованно отходят из Курской области из-за российского наступления, пишет Forbes. Две недели назад российские дроны нарушили линии снабжения ВСУ, а 25 февраля удары по дороге в Суджу вывели из строя десятки транспортных средств.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в пригородах Суджи и окружающих районах продолжаются активные боевые действия. Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ и перенести бои на территорию Сумщины и Харьковщины.

Как сообщал Главред, нардеп Костенко рассказал, что продолжаются бои за Суджу: оккупанты зашли в город, но полностью его не контролируют. Украинское командование задействует резервы для стабилизации ситуации.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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