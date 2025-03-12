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"Главное — сохранить жизни": Сырский сделал заявление по ситуации на Курщине

Марина Фурман
12 марта 2025, 21:49
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Главнокомандующий раскрыл главные задачи армии РФ на Курском направлении.
Украинские военные, Александр Сырский
Сырский рассказал о ситуации на Курском направлении / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, Facebook Александр Сырский

Основное:

  • В пригородах Суджи продолжаются активные боевые действия
  • Враг несет значительные потери на Курщине
  • Россияне хотят перенести боевые действия на территории Сумской и Харьковской областей

В пригородах Суджи и районах вокруг нее, продолжаются активные боевые действия. Об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что российские войска проводят штурмовые действия на Курском направлении, пытаясь прорвать оборону ВСУ, вытеснить украинские силы и перенести боевые действия на территории Сумской и Харьковской областей.

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Сырский уточнил, что враг несет значительные потери на Курщине.

"С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года по сегодняшний день) общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. человек. Из них: безвозвратные - более 22,2 тыс., санитарные - 31,8 тыс., пленные - 942 человека. Также поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян. В частности, 90 танков, 654 боевые бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники. Кроме того, почти полторы тысячи дронов", - написал Главком ВСУ.

Сырский сказал, что для Украины самое главное - это сохранение жизней своих солдат.

"Для этого подразделения Сил обороны, в случае необходимости, осуществляют маневр на более выгодные рубежи. Задействуется прежде всего беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения", - добавил он.

Главнокомандующий подчеркнул, что по состоянию на 18 часов, на Курском направлении украинские войска отражали восемь штурмовых действий противника. В то же время ВСУ будут держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.

Суджа - что известно о городе
Суджа - что известно о городе / Инфографика: Главред

Ситуация на Курском направлении - новости по теме

Напомним, Главред со ссылкой на Forbes писал о том, что некоторые украинские бригады вышли из Курской области. Ситуация сложилась так, что основная часть украинских подразделений, включая наиболее боеспособные бригады, вернулась на территорию Украины, осуществив организованную эвакуацию из Курска.

Позже секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, пока речь не идет о полном выходе наших бойцов из Курской области. По его словам, сейчас продолжаются бои за Суджу. Российские оккупанты смогли зайти в город, но полного захвата Суджи нет.

Кроме того, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что российские оккупанты пытаются прорвать границу в Сумской области. Вражеские силы проводят десятки штурмовых действий позиций украинских военных.

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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