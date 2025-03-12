Войска РФ пытаются прорвать границу в одной из областей: в ГПСУ раскрыли детали

Враг действует маленькими штурмовыми группами, которые пытаются зайти и закрепиться на украинской территории, сказали в Госпогранслужбе.

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Оккупанты пытаются окружить украинских бойцов в Курской и атакуют Сумскую область - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Что рассказали в ГПСУ:

Россияне пытаются прорвать границу в Сумской области

Войска РФ атакуют малыми группами и пытаются закрепляться

Враг пытается окружить Силы обороны в Курской области

Российские оккупанты осуществляют попытки прорвать границу в Сумской области. Вражеские силы проводят десятки штурмовых действий позиций украинских военных. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что россияне реализуют подобные действия в рамках своего наступления в Курской области.

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"Они (оккупанты, - ред.) стремятся осуществить окружение наших сил, находящихся в Курской области, или же перерезать логистические пути. Сейчас фиксируется попытка перехода границы маленькими штурмовыми группами врага по двое-трое военнослужащих, иногда по пять, которые имеют задачу максимально зайти вглубь на нашу территорию, накопиться, закрепиться и расширить зону боевых действий", - объяснил ситуацию спикер ГПСУ.

Также Андрей Демченко подчеркнул, что россиянам не удается достичь своих целей. За прошедшие 24 часа бойцы Сил обороны ликвидировали 20 оккупантов.

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Как сообщал Главред, журналисты Forbes ранее написали, что некоторые бригады Сил обороны вынуждены были выйти из Курской области. Вероятно, российские оккупанты взяли под контроль Суджу.

Кратко о Судже / Главред: инфографика

Бои в Курской области продолжаются, сказал секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. По его словам, украинское командование пытается стабилизировать ситуацию.

Украина рискует потерять главный козырь на будущих переговорах, писали журналисты CNN. Ситуация в Курской области ухудшается, россияне задействуют при наступлении, в том числе, северокорейских военных.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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