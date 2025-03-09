Украина рискует потерять главный козырь на будущих переговорах – CNN

На курском направлении россиян активно поддерживают военные из Северной Кореи.

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Украина рискует потерять главный козырь на будущих переговорах / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ISW

Что написано в материале CNN:

Украинская армия уже потеряла около половины территории в Курской области

Вторжение на Курщину, возможно, исчерпало свою стратегическую ценность

Ситуация в Курской области постепенно ухудшается для Украины, и вскоре Киев может потерять свой главный козырь на будущих мирных переговорах. Об этом пишет CNN.

Авторы материала ссылаются на публикации военных блогеров с обеих сторон, которые говорят, что украинские войска в Курской области находятся в затруднительном положении. В этом контексте также упоминаются заявления российского Минобороны о захвате четырех населенных пунктов, а также рейд россиян через неработающий газопровод.

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При этом россиян здесь активно поддерживают военные из Северной Кореи.

"Тяжело, но мы работаем. Корейцы продолжают прибывать", - сказал CNN один украинский военнослужащий.

Как отмечает автор публикации, если Россия вернет всю территорию Курской области, она потенциально может перебросить свободные войска на восток Украины. Украинская армия уже потеряла около половины территории в Курской области, которую изначально смогла взять под свой контроль в августе 2024 года.

Учитывая преимущества России, некоторые украинские блогеры предположили, что вторжение на Курщину, возможно, исчерпало свою стратегическую ценность. CNN приводит цитату из публикации украинского военного блогера Сергея "Флеша" Бескрестнова.

"Не думал, что я такое когда-то скажу. Но, возможно, пришло время "сворачиваться" с курского направления. Тяжело там нашим. Как отвлечение ресурсов противника эта операция себя, думаю, давно уже оправдала. А как политический козырь в переговорах это теперь сомнительно", - написал он в своем Телеграм на этой неделе.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, ситуация в Курской области обострилась, однако украинское командование не планирует выводить войска. Сейчас активно принимаются меры для стабилизации фронта, в том числе готовится ряд контрмер для улучшения позиций.

Как сообщал Главред, в районе Суджи активные боевые действия ведет преимущественно северокорейская армия, которая несет значительные потери. Украинские артиллерийские подразделения нанесли мощный удар по одной из штурмовых групп северокорейцев.

Генштаб ВСУ утверждает, что ситуация в Курской области остается под контролем украинского командования. Продолжаются интенсивные бои на направлениях Коренево-Суджа и южнее Суджи. Российские спецназовцы и подразделения из КНДР понесли большие потери.

Армия России активизировала попытки вытеснить украинских военных из Курской области. Боевые действия ведутся в населенных пунктах около города Суджа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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