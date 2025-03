Армия РФ пытается вытеснить ВСУ из Курской области: в ISW рассказали детали

Что пишут в ISW:

Армия России активизировала попытки вытеснить украинских военных из Курской области. Боевые действия ведутся в населенных пунктах около города Суджа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным обнародованных 8 марта геолокационных кадров, российские войска недавно захватили село Черкасское Поречное к северу от Суджи.

Российские военные блогеры утверждают, что подразделения 30-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) и 1427-го мотострелкового полка (сформированного во время частичного призыва в запас в 2022 году), продвигаются в районе Черкасского Поречного.

Связанный с Кремлем блогер утверждал, что воздушно-десантные подразделения захватили Лебедевку (к западу от Суджи), а другой блогер утверждал, что российская армия захватила Кубаткин (к северу от Суджи) и продвинулись на расстояние до восьми километров вглубь украинского выступа.

Российский источник утверждал, что бои продолжаются вдоль линии Лебедевка - Кубаткин - Бондаревка (на северо-западе и востоке от Суджи), однако ситуация в этой местности не ясна.

По данным российских источников, войска РФ, включая подразделения 22-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия), захватили Викторовку и Николаевку. В то время, как подразделения 9-го мотострелкового полка (18-я мотострелковая дивизия, 11-я АК Ленинградский военный округ) и 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ) продвигаются в районе Малой Локны (все к северо-западу от Суджи).

Российские военные блогеры утверждают, что подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) наступают на Никольский (северо-западнее Суджи). Блогеры утверждают, что российские и чеченские подразделения спецназа "Ахмат" захватили Мартыновку (к северо-востоку от Суджи), а подразделения 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) продвигаются на запад от Куриловки (к югу от Суджи).

Российский военный блогер утверждает, что российские силы недавно воспользовались неудачной ротацией украинских войск для продвижения под Суджей, а неназванный украинский командир, действующий в Курской области, сообщил изданию New York Post, что примерно от 8 до 10 российских машин недавно прорвались через украинские позиции под Суджей и смогли быстро продвинуться вперед. Вероятно он имел в виду недавнее продвижение российских войск к югу от Суджи между Куриловкой и Гуево.

Кроме того, отмечают в ISW, российские войска также начали атаки на сам город Суджа 8 марта. Российские блогеры утверждали, что вблизи населенного пункта атакуют элементы чеченской спецгруппы "Аида", 30-го мотострелкового полка, 11-й бригады воздушно-десантных войск, штурмового отряда "Ветеран" (Добровольческий корпус России) и 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия).

Напомним, ситуация в Курской области обострилась, однако украинское командование не планирует выводить войска. Сейчас активно принимаются меры для стабилизации фронта, в том числе готовится ряд контрмер для улучшения позиций.

Агрессор пытается создать тактическое преимущество, перерезав важную транспортную артерию Суджа-Сумы, чтобы окружить украинские подразделения и затруднить их движения. В настоящее время ширина украинского плацдарма на Курском направлении сократилась до 11 км.

Как сообщал Главред, в районе Суджи активные боевые действия ведет преимущественно северокорейская армия, которая несет значительные потери. Украинские артиллерийские подразделения нанесли мощный удар по одной из штурмовых групп северокорейцев.

Генштаб ВСУ утверждает, что ситуация в Курской области остается под контролем украинского командования. Продолжаются интенсивные бои на направлениях Коренево-Суджа и южнее Суджи. Российские спецназовцы и подразделения из КНДР понесли большие потери.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.