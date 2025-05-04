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РФ готовит полевые лагеря: названа численность группировки для удара по Европе

Алексей Тесля
4 мая 2025, 02:31
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Процесс формирования ударной группировки невозможно осуществить незаметно, пояснил Александр Коваленко.
НАТО, войска РФ
/ Коллаж: Главред, фото: nato.int, МО РФ

Главное:

  • РФ может начать вторжение при условии наличия группировки в 100 тысяч человек
  • РФ летом может начать разворачивать полевые лагеря

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил о том, что страна-агрессор РФ не сможет угрожать Европе группировкой в 40 тысяч военных.

"Если будет 80-100 тысяч военнослужащих, выполнение ими серьезных задач будет более-менее реалистичным, но нужны месяцы, чтобы собрать такое количество людей", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт отмечает, что процесс формирования ударной группировки невозможно осуществить незаметно – его будут наблюдать не дни или недели, а месяцы, и, соответственно, будут готовиться к встрече "соседей".

"Пока никаких существенных движений России в этом направлении не наблюдается вообще. Разве что у врага оживилось железнодорожное сообщение, но и это оживление не слишком существенное. Кроме того, в некоторых воинских частях ведется строительство и расширяются помещения для личного состава – скорее всего, это делается как раз для учений, чтобы в этих помещениях разместить личный состав россиян. Не исключаю и того, что летом они будут разворачивать полевые лагеря", - пояснил он.

Собеседник уточнил, что если бы готовилась серьезная угроза для Украины или стран Евросоюза, россияне должны были бы перебросить в Беларусь огромную группировку, которую даже за месяц не собрать.

"Если Россия хочет повторить вторжение в 2022 году, должно быть 80-100 тысяч человек. Если же она планирует проводить диверсионные операции и провокации, то хватит и незначительного количества людей. Вспомните 2020-2021 год, как белорусы устроили Польше миграционный кризис на границе – это один из "гибридных" инструментов. Точно так же они могут провести и сейчас некоторые дерзкие операции в приграничной полосе, например, минирование путей, где проходят пограничные польские патрули", - добавил Коваленко.

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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