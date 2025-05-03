Актриса Наталья Селезнева смертельно больная.

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Звезда советского кино больна / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что случилось с Алисой Селезневой

Как долго она болеет

Исполнительнице роли Алисы Селезневой в фильме "Гостья из будущего" поставили страшный диагноз.

Как пишут российские пропагандисты, последние несколько лет Наталья Гусева борется со злокачественными опухолями, количество которых продолжает расти. На этот раз она якобы снова почувствовала себя плохо и врачи зафиксировали рецидив заболевания.

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Пропагандисты также добавляют, что актриса уже прошла несколько операций и ей предстоит еще.

Звезда "Гостьи из будущего" смертельно больна / Фото Стархит

Актриса прославилась ролью в советском кино "Гостья из будущего". Несмотря на огромный успех фильма "Гостья из будущего" и последовавшие за этим главные роли, Наталия Гусева отказалась от актерской карьеры и посвятила себя науке. Она окончила Московский государственный институт тонкой химической технологии и работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Звезда "Гостьи из будущего" больна / Фото Стархит

Позже Наталия занимала руководящую должность в компании, разрабатывающей иммунобиологические препараты. Однако в последние годы она отошла от профессиональной деятельности, сосредоточившись на семье и воспитании младшей дочери.

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