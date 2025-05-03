'Выбирайте тон': Сийярто набросился на Зеленского после жесткой критики Орбана

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- Петер Сийярто ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского
- Украинская сторона должна принять позицию Венгрии, говорят в Будапеште
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского по поводу блокирования Будапештом процесса евроинтеграции Украины.
Он заявил в Facebook, что украинская сторона должна принять позицию Венгрии как члена ЕС.
"Президент Украины должен понять: каждый венгр имеет право высказывать своё мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Украина стремится стать частью союза, в который мы уже входим, а не наоборот. Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон", — написал Сийярто.
Отметим, что ранее Владимир Зеленский осудил действия венгерского правительства, заявив, что несмотря на позицию премьера Виктора Орбана, большинство граждан Венгрии поддерживают путь Украины в ЕС.
"Пусть нас не втягивают в свою внутреннюю политическую борьбу. Орбан делает это, блокируя наш путь в Евросоюз. Но такая стратегия не сработает. Потому что, несмотря ни на что, венгерское общество всё равно на стороне Украины. Можно манипулировать настроениями, но невозможно постоянно побеждать, опираясь на ненависть", — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось о том, что Венгрия выступает против военных миссий в Украине. Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины, сказал Петер Сийярто.
Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.
Ранее сообщалось, что по словам Виктора Орбана у Венгрии были все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По этой же причине премьеру Венгрии приходится называть РФ агрессором.
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Кто такой Петер Сийярто?
Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.
Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.
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