'Выбирайте тон': Сийярто набросился на Зеленского после жесткой критики Орбана

Украинская сторона должна принять позицию Венгрии как члена ЕС, заявил Петер Сийярто.

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Петер Сийярто сделал заявление / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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Петер Сийярто ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского

Украинская сторона должна принять позицию Венгрии, говорят в Будапеште

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского по поводу блокирования Будапештом процесса евроинтеграции Украины.

Он заявил в Facebook, что украинская сторона должна принять позицию Венгрии как члена ЕС.

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"Президент Украины должен понять: каждый венгр имеет право высказывать своё мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Украина стремится стать частью союза, в который мы уже входим, а не наоборот. Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон", — написал Сийярто.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский осудил действия венгерского правительства, заявив, что несмотря на позицию премьера Виктора Орбана, большинство граждан Венгрии поддерживают путь Украины в ЕС.

"Пусть нас не втягивают в свою внутреннюю политическую борьбу. Орбан делает это, блокируя наш путь в Евросоюз. Но такая стратегия не сработает. Потому что, несмотря ни на что, венгерское общество всё равно на стороне Украины. Можно манипулировать настроениями, но невозможно постоянно побеждать, опираясь на ненависть", — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия выступает против военных миссий в Украине. Будапешт не несет ответственности за начало войны РФ против Украины, сказал Петер Сийярто.

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требовал от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что по словам Виктора Орбана у Венгрии были все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. По этой же причине премьеру Венгрии приходится называть РФ агрессором.

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Кто такой Петер Сийярто? Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия. Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

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