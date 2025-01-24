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Орбан выдвинул Киеву условие для продления санкций против РФ: чего хочет Венгрия

Анна Ярославская
24 января 2025, 12:43
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Венгерский премьер заявил, что Украина должна возобновить транзит российского газа.
Виктор Орбан, транзит газа
Виктор Орбан выдвинул Украине ультиматум / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Орбан требует возобновления транзита российского газа через Украину
  • ЕС рассматривает требование премьера Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

По его словам, Будапешт не зависит от украинского транзита газа, потому что уже несколько лет импортирует российский газ в обход через Турецкий поток. Это и позволяет сейчас помогать Словакии, пишет Bloomberg.

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Орбан добавил, что действия Киева спровоцировали удорожание бензина в Венгрии. По мнению политика, санкции ЕС против Российской Федерации обошлись Венгрии в 19 млрд евро.

"Я нажал на ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что это не может продолжаться", — заявил Орбан в интервью местной радиостанции Kossuth 24 января.

Венгерский премьер отметил, что Украина должна возобновить транзит российского газа.

"Если Украина хочет получить нашу помощь, например, путем введения санкций против России, то, пожалуйста, снова откройте газовый маршрут", — сказал Орбан, добавив, что для этого потребуется "один телефонный звонок из Брюсселя".

Евросоюз рассматривает его требования, заявил Орбан, но для продления санкций нужна единогласная поддержка всех 27 государств – членов ЕС, иначе они будут прекращены после 31 января.

Как пишет СМИ, министр иностранных дел Петер Сийярто 23 января отметил, что Венгрия планирует проконсультироваться с администрацией президента США Дональда Трампа перед тем, как принять решение о продлении санкций.

Орбан - инфографика
Виктор Орбан - что о нем известно / Инфографика: Главред

Транзит газа и конфликт с Киева с Фицо

Как сообщал Главред, Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит газа в Европу. Подписанный в 2019 году контракт Нафтогаза и Газпрома завершился, поэтому поставки топлива прекратились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмущен решением Украины прекратить транзит российского газа. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского "попрошайкой" и "шантажистом", но позвал его на встречу вблизи украинско-словацкой границы.

Президент Зеленский взамен согласился принять Фицо в Киеве 17 января. Фицо на встречу в Киеве не прибыл, но приехала делегация словацких оппозиционных политиков. Их целью было восстановление диалога, который испортил премьер-министр Словакии.

Вскоре Фицо снова предложил президенту Украины встретиться 21 января в Давосе, но ответа из Киева не получил. Он в очередной раз заявил, что решение Украины прекратить транзит наносит "значительный ущерб" Словакии и ЕС и пригрозил ответными мерами.

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Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа перестанут финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда явился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

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