'Ходит и выпрашивает деньги': Фицо сделал возмутительное заявление о Зеленском

Фицо назвал Зеленского "попрошайкой" и "шантажистом".

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Фицо раскритиковал Зеленского / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Кратко:

Фицо сделал возмутительное заявление в отношении Зеленского

Он отверг обвинения в свой адрес

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал возмутительное заявление в отношении президента Украины. В частности, он назвал Владимира Зеленского "попрошайкой" и "шантажистом". Соответствующее заявление Фицо сделал на заседании Комиссии по иностранным делам парламента в Братиславе, пишет Pravda Slovakia.

Отмечается, что словацкий премьер выдал ряд циничных заявлений в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

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"Я здесь не для того, чтобы идти бок о бок с Зеленским. Признаюсь - мне это надоедает. Он бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег. Этому просто пора положить конец", - заявил Фицо.

В то же время, он отверг обвинения в свой адрес в том, что якобы пытается "решить кризис с помощью Москвы". Фицо в ответ заявил, что это "крайне смешно и интересно".

Скандальное заявление Фицо - видео:

Роберт Фицо - последние заявления политика

Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после поездки на переговоры к российскому диктатору Путину усилил свои угрозы в отношении Украины из-за прекращения Киевом транзита российского газа. Он отметил, что Словакия может полностью прекратить гуманитарную помощь Украине, сократить или даже отменить льготы для украинских военных-беженцев, а также прекратить поставки электроэнергии в случае чрезвычайных ситуаций.

Фицо также утверждал, что решение Украины о прекращении транзита газа "приведет к ответным мерам".

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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