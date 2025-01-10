"Это его мечта": Зеленский объяснил, зачем Путин напал на Украину

Наша мечта — в этом году получить гарантии и в этом году закончить войну, отметил президент.

https://glavred.info/ukraine/eto-ego-mechta-zelenskiy-obyasnil-zachem-putin-napal-na-ukrainu-10629542.html Ссылка скопирована

Зеленский объяснил, зачем Путин напал на Украину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Владимир Зеленский надеется, что война закончится в 2025 году

Путин всегда хотел уничтожить Украину

Российский диктатор Владимир Путин намерен уничтожить Украину, но Владимир Зеленский надеется, что война закончится в 2025 году.

Президент заявил в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24, что украинцы больше всех хотят мира, но считает, что страна должна получить реальные гарантии безопасности, чтобы россия "не вернулась".

видео дня

В свою очередь, Путин хочет и всегда хотел уничтожить Украину, подчеркнул Зеленский.

"Это факт. Это его мечта. Уничтожить нас полностью, оккупировать нас полностью. И не надо верить в другие сказки. Поэтому Украине надо дать такие гарантии безопасности, которые не дадут возможности ему снова прийти с войной. Это наша мечта — в этом году получить гарантии и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все", — заявил президент.

Гарантии безопасности для Украины - что известно о гарантиях безопасности для Украины от США

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали историческое соглашение по безопасности на 10 лет во время саммита G7.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика / Инфографика: Главред

На саммите НАТО в Вашингтоне Великое Герцогство Люксембург и Украина заключили взаимное соглашение по безопасности, сообщает Офис президента Владимира Зеленского. Соглашение подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

В общем, Украина заключила более двадцати соглашений сгосударствами-партнерами для поддержки своей безопасности. В рамках этих договоров Киев будет получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи в течение следующих четырех лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред