"Это его мечта": Зеленский объяснил, зачем Путин напал на Украину

Вы узнаете:
- Владимир Зеленский надеется, что война закончится в 2025 году
- Путин всегда хотел уничтожить Украину
Российский диктатор Владимир Путин намерен уничтожить Украину, но Владимир Зеленский надеется, что война закончится в 2025 году.
Президент заявил в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24, что украинцы больше всех хотят мира, но считает, что страна должна получить реальные гарантии безопасности, чтобы россия "не вернулась".
В свою очередь, Путин хочет и всегда хотел уничтожить Украину, подчеркнул Зеленский.
"Это факт. Это его мечта. Уничтожить нас полностью, оккупировать нас полностью. И не надо верить в другие сказки. Поэтому Украине надо дать такие гарантии безопасности, которые не дадут возможности ему снова прийти с войной. Это наша мечта — в этом году получить гарантии и в этом году закончить войну. Мы будем делать для этого все", — заявил президент.
Гарантии безопасности для Украины - что известно о гарантиях безопасности для Украины от США
Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали историческое соглашение по безопасности на 10 лет во время саммита G7.
На саммите НАТО в Вашингтоне Великое Герцогство Люксембург и Украина заключили взаимное соглашение по безопасности, сообщает Офис президента Владимира Зеленского. Соглашение подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.
В общем, Украина заключила более двадцати соглашений сгосударствами-партнерами для поддержки своей безопасности. В рамках этих договоров Киев будет получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи в течение следующих четырех лет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Вам может быть интересно:
- "У них есть коннект": Зеленский готов к диалогу с Трампом - Стефанчук
- В Украине будут дополнительные системы ПВО: Зеленский об итогах "Рамштайна"
- Зеленский обсудит с премьером Британии отправку миротворцев в Украину: детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред