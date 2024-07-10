Украина подписала соглашение по безопасности с европейской страной - детали

Украина и Люксембург подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Случилось это в Вашингтоне во время саммита НАТО.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-podpisala-soglashenie-po-bezopasnosti-s-evropeyskoy-stranoy-detali-10579778.html Ссылка скопирована

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и Владимир Зеленский / коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Во время саммита НАТО в Вашингтоне Великое Герцогство Люксембург и Украина подписали взаимное соглашение по безопасности. Об этом сообщают в Офисе президента Владимира Зеленского. Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Люксембурга - премьер-министр Люк Фриден.

"Люксембург будет продолжать оказывать военную помощь Украине и будет в дальнейшем поддерживать защиту жизни наших людей. Соглашение сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии между нашими странами. Люксембург поддерживает санкции против России, наше дальнейшее укрепление на европейском и евроатлантическом направлениях - вступление Украины в ЕС и НАТО, - а также будет помогать защите и восстановлению нашего культурного наследия", - заявил Зеленский.

В соглашении сказано, что в Европе не будет мира, пока Украина будет под военной угрозой, и будут нарушаться ее международные права и суверенитет.

видео дня

Кроме того, как говорится в соглашении, обе страны будут работать над тем, чтобы украинские защитники могли эффективно и быстро реагировать на любые угрозы от внешних врагов.

Люксембург продолжит оказывать долгосрочную поддержку в оснащении и обучении, включая подготовку инструкторов и обучение Сил безопасности и обороны Украины в рамках Миссии ЕС.

Что известно о форуме "Украина. Год 2024" Форум "Украина. Год 2024" состоялся 25 февраля 2024 года. Спикеры отвечали на вопросы об украинских целях в войне, экономике, помощи Украине от западных партнеров, ситуации на фронте, гарантиях безопасности и прочее. В рамках форума президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Соглашения по безопасности Украины

Напомним, представитель Госдепа США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, потому что стране необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах.

Вскоре состоится новая встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Она может состояться в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, во время визита венгерской делегации в Украину, говорили о том, как приблизить справедливый и длительный мир.

Другие новости по теме европейской дипломатии и Украины:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред