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Украина подписала соглашение по безопасности с европейской страной - детали

Степан Гафтко
10 июля 2024, 18:30обновлено 10 июля, 19:06
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Украина и Люксембург подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Случилось это в Вашингтоне во время саммита НАТО.
Украина подписала соглашение по безопасности с европейской страной - детали
Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и Владимир Зеленский / коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Во время саммита НАТО в Вашингтоне Великое Герцогство Люксембург и Украина подписали взаимное соглашение по безопасности. Об этом сообщают в Офисе президента Владимира Зеленского. Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Люксембурга - премьер-министр Люк Фриден.

"Люксембург будет продолжать оказывать военную помощь Украине и будет в дальнейшем поддерживать защиту жизни наших людей. Соглашение сосредоточено на политическом и ценностном взаимодействии между нашими странами. Люксембург поддерживает санкции против России, наше дальнейшее укрепление на европейском и евроатлантическом направлениях - вступление Украины в ЕС и НАТО, - а также будет помогать защите и восстановлению нашего культурного наследия", - заявил Зеленский.

В соглашении сказано, что в Европе не будет мира, пока Украина будет под военной угрозой, и будут нарушаться ее международные права и суверенитет.

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Кроме того, как говорится в соглашении, обе страны будут работать над тем, чтобы украинские защитники могли эффективно и быстро реагировать на любые угрозы от внешних врагов.

Люксембург продолжит оказывать долгосрочную поддержку в оснащении и обучении, включая подготовку инструкторов и обучение Сил безопасности и обороны Украины в рамках Миссии ЕС.

Что известно о форуме "Украина. Год 2024"

Форум "Украина. Год 2024" состоялся 25 февраля 2024 года. Спикеры отвечали на вопросы об украинских целях в войне, экономике, помощи Украине от западных партнеров, ситуации на фронте, гарантиях безопасности и прочее. В рамках форума президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Соглашения по безопасности Украины

Напомним, представитель Госдепа США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, потому что стране необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах.

Вскоре состоится новая встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Она может состояться в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, во время визита венгерской делегации в Украину, говорили о том, как приблизить справедливый и длительный мир.

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Люксембург Украина гарантии безопасности Саммит НАТО в Вашингтоне
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