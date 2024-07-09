Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, но есть и хорошие новости - CNN

В итоговом тексте коммюнике саммита альянса в Вашингтоне путь Украины к вступлению в НАТО охарактеризовали как "необратимый".

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В Госдепе сказали, почему Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: nato.int, pixabay.com

Представитель Госдепа США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, потому что стране необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах.

По его словам, один из самых главных приоритетов на нынешнем саммите — это поддержка Украины, передает Telegraf.

"Честно говоря, Украина не получит приглашение к вступлению в НАТО на этом саммите. Это уже известно. Потому что Украине необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах", - сказал Сайзек. видео дня

"Но позиция США очень ясна — США видят место для Украины в НАТО в будущем. Еще раз лидеры НАТО подчеркнет, что Альянс собирается поддерживать Украину и работать с ней, чтобы подготовить к вступлению в Альянс", — добавил дипломат.

Представитель Госдепа подчеркнул, что важно, что на встрече будет объявлено о создании в Германии нового Центра НАТО по координации поддержки Украины. По его словам, это важный шаг вперед в отношениях и "конкретные меры, которые показывают, что Альянс поддерживает Украину и будет продолжать эту поддержку".

Сайзек отметил, что существуют соглашения по безопасности между Украиной и странами-членами НАТО.

"Это индивидуальные соглашения между Украиной и странами-членами НАТО, в том числе США, Германией, Британией, Францией и другими. Это также является важным показателем того, как НАТО поддерживает Украину", — считает он.

Путь Украины в Альянс "необратим"

Как пишет CNN, в итоговом тексте коммюнике саммита альянса в Вашингтоне путь Украины к вступлению в НАТО охарактеризовали как "необратимый".

По данным издания, один из американских чиновников рассказал, что Белый дом поддерживает использование слова "необратимый", если документ также подтвердит, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться.

"В то время как многие европейцы отмечают необходимость жестких формулировок относительно будущего Украины в альянсе, официальные лица США и Германии предложили использовать слово "мост" для членства Украины в НАТО", — говорится в сообщении.

В то же время высокопоставленное должностное лицо администрации США заявило в пятницу, что альянс сделает "новые важные заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО" в рамках "моста в НАТО".

Официальные лица США публично отказались обсуждать детали совместного коммюнике перед саммитом, который стартуют 9 июля.

Саммит НАТО 2024 - чего ждать Украине

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что в итоговой декларации саммита будет подтверждено, что Украина станет членом НАТО, но конкретная формулировка еще согласовывается.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что в ближайшие 10 лет Украина станет членом Североатлантического альянса.

Столтенберг также заявил, что во время саммита НАТО в Вашингтоне будет принято решение о дальнейшем усилении поддержки Украины. По его словам, Россия должна понять, "что она не может нас "переждать".

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, вместе с союзниками он объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

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