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В Госдепе США раскрыли, что предложат Украине на саммите НАТО в Вашингтоне

Анна Ярославская
4 июля 2024, 09:09
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Альянс обсудит, как помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас, как сдержать Россию в будущем, и как подготовиться к членству в НАТО.
НАТО, США
Украине предложат "конкретные пути" к членству в НАТО - Госдеп США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

С 9 по 11 июля 2024 года в столице США Вашингтоне состоится саммит НАТО, ко время которого Украине предложат "конкретные пути" для ускорения будущего членства в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

Ожидается, что в итоговой декларации будет подтверждено, что Украина станет членом НАТО, но конкретная формулировка еще согласовывается, передает Голос Америки.

По словам Джонса, Альянс обсудит, как помочь Украине защититься от российской агрессии сейчас, как сдержать Россию в будущем, и как подготовиться к членству в НАТО.

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Вступление Украины в НАТО - последние новости

Соединенные Штаты считают, что будущее Украины - в Североатлантическом альянсе, однако соответствующее решение должны принимать все 32 члена НАТО. Об этом сказал представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер.

Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле, объявит о решении создать в Германии миссию по координации широкого спектра помощи Украине в долгосрочной перспективе. Будет предложено создать новую штаб квартиру для управления военной помощью Киеву в Германии. Миссия будет называться NSATU – "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины".

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен заявил, что страны НАТО на июльском саммите в Вашингтоне планируют обеспечить "четкий мост" для вступления Украины в Альянс. Речь пойдет о реализации Украиной реформ для последующей евроатлантической интеграции.

Позже в США объяснили формулировку о "мосте Украины в НАТО": старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер сказал, что такая инициатива нужна для того, чтобы Украина вступила в Североатлантический альянс, как только появится воля для соответствующего политического решения.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо

Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

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