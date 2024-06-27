НАТО на саммите в США объявит о важном решении по Украине: в NYT узнали детали

В НАТО создают новую миссию для оказания военной помощи Украине, которая будет координировать решение множества вопросов, пишут американские журналисты.

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НАТО создаст механизм долгосрочной поддержки Украины - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле, объявит о решении создать в Германии миссию по координации широкого спектра помощи Украине в долгосрочной перспективе. Будет предложено создать новую штаб квартиру для управления военной помощью Киеву в Германии. Миссия будет называться NSATU – "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины".

В материале The New York Times говорится о том, что такая инициатива станет гарантией долгосрочной поддержки Украины на пути к возможному вступлению в НАТО и будет сигналом Москве, которая надеется на "усталость" западного мира от российско-украинской войны.

Почему НАТО создает новую миссию для Украины

Администрация Байдена и чиновники НАТО предложили такую идею, чтобы предоставить Украине что-то солидное в условиях, когда время для интеграции в Альянс еще не пришло. Миссия под эгидой блока должна работать даже в том случае, если Трамп одержит победу в войне.

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Также Байден и Шольц считают, что Украине следует провести важные реформы для снижения уровня коррупции, укрепления демократии и верховенства права.

NSATU – новая миссия НАТО для Украины

Как ожидается, новая миссия должна объединить коалицию стран, которые предоставляют Украине различную военную помощь, такую как средства ПВО, артиллерию, F-16, другое оружие и обучение военных.

Задачей NSATU станет и координация подготовки украинских военных на территориях государств-союзников и долгосрочные соглашения о безопасности, которые государства подписали с Украиной.

Страны НАТО дали согласие на миссию

По данным журналистов, чиновники заявили, что все страны Альянса дали свое согласие на создание миссии, и решение будет объявлено на встрече.

Кроме того, в NYT акцентировали внимание на том, что ранее помощь Украине оказывалась по отдельным странам, а насущным военным потребностям украинской армии уделялось меньше внимания. Единое командование помощи должно улучшить ситуацию.

Миссия будет называться "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU). Одна из ее ключевых задач – упростить работу с поставками вооружений Киеву.

Ранее посол Украины в Литве Петр Бешта сказал, что в прошлом году только три страны выступили против интеграции Киева в НАТО. Теперь задача в том, чтобы убедить эти государства изменить свое решение.

"Мост" для Украины в НАТО – главные новости по теме:

Страны НАТО на июльском саммите в Вашингтоне планируют обеспечить "четкий мост" для вступления Украины в Альянс, сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен. Речь пойдет о реализации Украиной реформ для последующей евроатлантической интеграции.

Позже в США объяснили формулировку о "мосте Украины в НАТО": старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер сказал, что такая инициатива нужна для того, чтобы Украина вступила в Североатлантический альянс, как только появится воля для соответствующего политического решения.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

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