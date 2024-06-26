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Три государства НАТО были против немедленного членства Украины год назад - посол

Ангелина Подвысоцкая
26 июня 2024, 20:12обновлено 26 июня, 20:48
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Посол Украины в Литве заявил, что Украина смогла достичь важного результата на пути к вступлению в НАТО.
Петр Бешта, НАТО
Три государства НАТО были против немедленного членства Украины год назад / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украина вышла на новый уровень на пути к вступлению в НАТО. Год назад только три страны выступили против немедленного вступления в Альянс. Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта в интервью Укринформу.

Он отметил, что Украина пока не смогла достичь максимально поставленных целей, но важный результат уже был достигнут. Дело в том, что государству удалось привлечь широкую поддержку со стороны правительств стран НАТО.

"Сказать еще пять лет назад, что только три государства Альянса будут против немедленного получения Украиной членства? Тогда это выглядело фантастической ситуацией - мы всегда считали голоса за нас. Пять государств, потом девять... В Вильнюсе же коалиция четко выкристаллизовала ситуацию: только несколько государств не поддержали приглашение нас в НАТО. То есть мы вышли на совершенно другой уровень и сейчас уже вопрос заключается в том, чтобы убедить эти несколько крупных влиятельных государств", - сказал посол.

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Вступление Украины в НАТО - перспективы членства

Известно, что основное внимание на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.

Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписали с Украиной собственные гарантии безопасности.

В то же время, и об этом неоднократно писали СМИ, Соединенные Штаты очень скептически относятся к будущему Украины в Альянсе (по крайней мере, до завершения войны).

Более того, недавно президент США Джо Байден предположил, что даже мир в Украине "необязательно означает, что Украина вступит в НАТО". Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать натоизацию Украины".

Саммит НАТО 2024 - что о нем известно

Саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, и будет посвящен 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

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