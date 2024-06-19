В Госдепе США объяснили, на что может рассчитывать Киев на саммите НАТО в июле

Саммит НАТО будет сосредоточен на укреплении долгосрочного успеха Украины, который она развивала с первого дня, сказал Энтони Блинкен.

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Энтони Блинкен объяснил, на что может рассчитывать Украина на самите НАТО в июле / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что основное внимание на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Об этом госсекретарь сказал на совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

"Саммит будет сосредоточен на укреплении долгосрочного успеха Украины, который она развивала с первого дня", — сказал руководитель американской дипломатии.

По словам Блинкена, в течение последних недель со стороны США и других союзников были приложены максимальные усилия, чтобы укрепить поддержку Украины в противостоянии агрессии РФ. Для партнеров крайне важно знать, что украинские военные обеспечены всем необходимым для укрепления линии фронта и остановки продвижения российских оккупационных войск.

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Блинкен напомнил о двустороннем соглашении по безопасности, которое было подписано между Украиной и США. Оно стало 17-м после объявления президентом Джо Байденом о соответствующей инициативе во время саммита Большой семерки (G7) в 2023 году.

"До саммита НАТО, мы ожидаем, что около двадцати, а возможно и больше, стран, подпишут двусторонние соглашения по безопасности с Украиной. Это является четким доказательством того, что все наши страны-партнеры поддерживают Украину в долгосрочной перспективе", — подчеркнул госсекретарь США.

В то же время он добавил, что Штаты также усиливают санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее остановить агрессию.

"Если Путин считает, что может пережить Украину или кого-либо из нас, он ошибается. Наша помощь демонстрирует практические результаты, страна может отразить российскую агрессию. Однако в будущем мы хотим убедиться, что Украина достигла успеха, что она крепко стоит на ногах в экономическом, военном и демократическом аспектах. Саммит НАТО будет способствовать реализации этих усилий", — резюмировал Блинкен.

Вступление Украины в НАТО

Украина ожидает решений, которые приблизят к НАТО, сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Зеленский и Столтенберг поговорил о подготовке июльского саммита НАТО.

В США рассчитывают, что на саммите НАТО, который должен состояться 9-11 июля в Вашингтоне, союзники обсудят "дорожную карту" вступления Украины в Альянс. Ранее государства уже заверили Киев в том, что государство вступит в коллективный блок безопасности Запада.

Украину могут не пригласить в НАТО в июле 2024-го, считает помощник генерального секретаря Альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге. Натовский чиновник сказал, что Брюссель ожидает от Киева реформ в сфере безопасности и политических преобразований.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

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